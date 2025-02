El jugador de la Selección argentina que cargó contra las estrellas del Real Madrid: "Falso"

Un defensor que juega en la liga de España no dudó en atacar a un jugador del Merengue y profundizó una pelea que no tienen fin.

“ Te juro que me cae mejor Vinicius . Porque lo ves y sabes que es caliente como yo ”, declaró el jugador del Mallorca cuando le preguntaron sobre ambos jugadores. Luego profundizó: “Si tú vas de señorito y luego insultas o te metes con los compañeros por detrás... tío, eres un falso. Vente de cara. Si de humildad me caes mal, no pasa nada, pero no vengas de buenas y luego hagas otra cosa”, apuntó contra el mediocampista inglés.

Entre otros temas, fue consultado sobre la elección de jugar en Argentina por sobre Italia y España: “No jugué, pero sí lo he dicho muchas veces: con España no iría. No porque no me sienta español ni nada de eso. Yo tengo padre italiano y madre argentina”, dijo y agregó: “Al final iría con Argentina. Esperaría a que me pudiese llamar Argentina, porque simplemente fue la primera que tocó a la puerta y me llamó”.

Para cerrar se refirió a su presente en Mallorca, y la importancia del entrenador Jagoba Arrasate para que se quede luego de una charla: “Yo me quería ir. Soy una persona de impulsos y sentía que aquí no estaba bien a nivel personal. Gracias a él y a los compañeros, me han dado la vuelta a la situación y ahora estoy feliz”.