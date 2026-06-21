El neuquino Darío Herrera debutó con polémicas en el Mundial: una roja y un gol anulado

El juez tuvo más protagonismo de lo esperado en el duelo entre Bélgica e Irán, que terminó 0-0 pero tuvo muchas emociones.

Bélgica e Irán igualaron 0-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido que marcó el debut del árbitro argentino Darío Herrera en la competencia. El juez neuquino tuvo su primera aparición en la cita ecuménica en un encuentro de alta intensidad, con mucho ritmo y varias situaciones de riesgo. Su intervención más determinante llegó en el segundo tiempo, cuando expulsó a Nathan Ngoy por una infracción como último hombre.

El estreno lo encontró como protagonista en un duelo sin goles pero con tensión constante: la roja al defensor belga se produjo a los 21 minutos del complemento, en una acción que obligó a modificar el desarrollo del partido y condicionó el tramo final. Hasta ese momento, ambos equipos habían sostenido un equilibrio marcado por la firmeza defensiva y la actuación destacada de los arqueros.

En ese contexto, Irán llegó a convertir lo que pudo ser el 1-0 a través de Mehdi Taremi , pero el tanto fue anulado por el colegiado patagónico a instancias del VAR, en una acción que generó polémica en el desarrollo del juego. El delantero había definido para abrir el marcador en favor del conjunto asiático, aunque la revisión tecnológica intervino rápidamente para invalidar la jugada . El encargado de impartir justicia, además, sostuvo la decisión final tras la revisión en campo.

AY, NATHAN... Ngoy se complicó SOLO, regaló la pelota, tuvo que bajar a Taremi que se iba en velocidad y fue EXPULSADO por Darío Herrera en Bélgica vs. Irán. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V8TDb31VMO

Tanto Thibaut Courtois como Alireza Beiranvand fueron figuras al sostener el cero con intervenciones clave. El encuentro se volvió más cerrado tras la expulsión, con los europeos replegándose y los islámicos buscando sin éxito el gol. El empate dejó abierta la definición de la zona, que continuará hoy desde las 22 con el cruce entre Nueva Zelanda y Egipto, encargado de cerrar la jornada de la segunda fecha.

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Con este resultado, la zona mantiene una paridad que promete definirse en la última fecha. Bélgica deberá enfrentar a los oceánicos en el cierre de su participación, mientras que Irán se medirá ante los africanos en busca de la clasificación. Todo sigue abierto de cara a la definición.

Falcón Pérez y Tello también tienen partidos confirmados

En paralelo, el resto de la programación arbitral argentina en el Mundial ya tiene confirmaciones para los próximos encuentros de la fase de grupos. Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir el duelo entre México y República Checa, en un partido clave para la definición de su zona. Por su parte, Facundo Tello impartirá justicia n el choque entre Sudáfrica y Corea del Sur, también determinante en la pelea por la clasificación -los dos se disputarán en simultáneo el miércoles a las 22-.