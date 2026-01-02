El neuquino Santiago Rostan pone primera en su tercer rally Dakar y en la previa habló con LM

El piloto de XRaidExpierence llegó a Arabia y se encuentra en el vivac de la competencia, en plena cuenta regresiva.

Neuquén volverá a tener bandera propia en la carrera más extrema del deporte motor. Santiago Rostan ya se encuentra en Arabia Saudita, listo para afrontar su tercer Rally Dakar en la arena del Empty Quarter. El piloto se sube otra vez a su moto para hacerle frente a una prueba que no admite errores y que exige al máximo a pilotos, máquinas y equipos. La competencia inicia este sábado 3 de enero y el neuquino ya está en Medio Oriente junto a su padre.

“Acá estamos, ya en Arabia Saudita instalados para arrancar mi tercer Dakar y la edición número 40 del Dakar. Este año vine con mi papá otra vez, como los dos años anteriores. Se promete una edición bastante dura donde se suman mil kilómetros más”, dijo a LMNeuquén, adelantando una carrera aún más exigente que las anteriores.

El neuquino llegó el fin de semana pasado y está instalado en el campamento oficial junto al equipo X Raid Experience y el resto de los participantes donde cuentan las horas para comenzar con la carrera. “Estamos instalados en el vivac al lado del Mar Rojo así que inmensamente ansioso y feliz. Tranquilo para arrancar esta nueva edición y como siempre deseando estar en los primeros lugares”, comentó.

Para Rostan, llegar al Dakar otra vez no es casualidad ni una cuestión de suerte. El neuquino ya completó dos ediciones consecutivas, logrando en 2024 su debut como finisher y en 2025 una mejora notable en su rendimiento, finalizando 40° en la clasificación general y 30° en la categoría Rally2, confirmando su crecimiento deportivo en un certamen que no perdona.

Esa experiencia previa le permite hoy plantarse con mayor confianza ante un nuevo desafío. Aquel camino recorrido tiene un peso emocional relevante de cara a la nueva edición. “La verdad con el autoestima muy arriba muy feliz, hubo mucho esfuerzo para llegar acá, muchísimo. Muy pocas personas saben el esfuerzo que yo hice para poder estar acá así que inmensamente feliz”, aseguró.

santi rostan dakar anuncio 2

Tras el brindis de fin de año lejos de casa, Santiago tiene la vista puesta en este sábado, cuando comience a rodar su ktm por el desierto árabe. A la distancia el piloto invita a todos sus coterráneos a sumarse al seguimiento de la carrera. “Del 3 al 17 de enero ojalá que todos los neuquinos estén prendidos ahí a la pantalla para poder dar un poco de aliento en cada kilómetro, que se siente y se hace llegar”, remarcó.

La parte técnica

En cuanto a lo técnico, Rostan llega con la misma moto que en 2025, con algunos retoques para ir en búsqueda de superar su propia marca. “La moto sigue siendo la misma, una KTM 450 Rally, lo único que hicimos fue ponerle motor nuevo, bombas de nafta nueva, service a la suspensión, llantas nuevas, gomas nuevas. Todo lo indispensable para que otra vez la moto esté lista para volver a correr el Dakar 2026”, detalló.

El clima y el terreno vuelven a ser protagonistas en Arabia Saudita, algo que el neuquino conoce bien pero que no deja de afectar en el físico. “El desierto tiene algo que no se siente en las cuatro estaciones del año, tiene algo que se llama amplitud térmica, en el cual no se siente invierno, verano, otoño, no hay. Entonces se siente calor, nada más. Seguramente porque no hay árboles, no hay plantas, ni nada, entonces calor acá en Arabia Saudita es agobiante”, explicó.

santi rostan dakar anuncio 3

Un Dakar 2026 más largo y con fuerte presencia argentina

El Rally Dakar 2026, que se disputará del 3 al 17 de enero, tendrá 13 etapas y un recorrido cercano a los 8.000 kilómetros, con alrededor de 5.000 kilómetros cronometrados, consolidándose como una de las ediciones más extensas y exigentes de los últimos años. Sin la etapa de 48 horas, pero con tramos más largos y técnicos, la organización apuesta a una combinación de velocidad, navegación y resistencia extrema para definir a los mejores.

Argentina volverá a decir presente con una delegación numerosa, integrada por más de 20 representantes entre motos, autos, challenger y otras categorías. En motos, nombres de peso como Kevin y Luciano Benavides encabezan la lista, mientras que pilotos como Santiago Rostan sostienen la presencia federal del país en la carrera más dura del mundo, llevando la bandera argentina y neuquina a los rincones más extremos del desierto saudí.