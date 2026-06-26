El picante cruce del Pollo Vignolo con el programa español El Chiringuito por un hipotético Argentina-España

En las últimas horas tanto el periodista de ESPN, como el conductor del programa español Josep Pedrerol, y algunos panelistas, tuvieron un tenso cruce por las selecciones de España y Argentina. Qué pasó.

Se sacaron chispas. Sebastián Vignolo protagonizó un tenso cruce mediático con el programa español El Chiringuito , principalmente con su conductor Josep Pedrerol , por distintos dichos sobre la Selección argentina y, también, la de España. Todo enmarcado en un hipotético cruce en la etapa definitoria del mundial 2026 .

Inesperadamente el relator y conductor de la cadena ESPN salió al cruce de los españoles afirmando que en España se cuestionó el combinado que presenta el ciclo de Luis de La Fuente. Ante esto, Pedrerol salió con los tapones de puntas con carpetazos, recordando críticas a Lionel Messi en Argentina cuando los resultados no se daban a favor.

“Hoy vi a El Chiringuito . El señor, el conductor, que es muy conocido en España. Le tengo mucho respeto. Decía que medios argentinos no valoran al seleccionado español. No, no. Se valora a España, por supuesto. Los que no lo valoraban tanto eran ustedes. Por ahí que creo que lo veíamos más candidatos los que no estamos en España, los que no somos españoles que los españoles mismos. Escuché que decían: ‘Que el equipo tiene que madurar, que el equipo era muy joven’”, explotó el periodista de ESPN .

Luego, Vignolo sumó sin frenos: “Yo por España tengo un gran respeto futbolístico, porque escuchó que decíamos nosotros: ‘Prefiero jugar contra Uruguay y no contra España’. Porque para nosotros Uruguay es un clásico. Es un partido de dientes apretados. Lo será contra España también, pero hay mucha fricción. Sabemos lo que son los duelos nuestros contra los uruguayos. Por eso, no porque nos parezca menor España. Queremos jugar contra Uruguay, o yo particularmente, porque Uruguay es para nosotros un clásico. Nada más”.

La respuesta de Pedrerol

“Yo creo que está muy bien. Ellos argumentan que en España hemos dudado de la selección. Yo creo que no, que somos muy críticos. Bueno, nosotros hemos criticado... el primer planteamiento de la Fuente el primer día. Que también Argentina dudó de su selección y Argentina durante muchos años dudó de Leo Messi ”, recordó el conductor del programa español trayendo a la discusión épocas complejas del seleccionado.

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El @PolloVignolo, periodista top argentino de ESPN, responde a @jpedrerol...



... y la respuesta del 'boss' vía @lobo_carrasco es brutal. pic.twitter.com/gf4mxBkYHt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2026

Luego, llegó el carpetazo sobre declaraciones que dijo uno de sus panelistas, defensor de Messi: “Yo recuperé algo que dijo el Lobo Carrasco aquí hace algunos años, cuando Messi era más querido en España que en Argentina, digámoslo. En España le apoyábamos, le animábamos, le admirábamos, y en Argentina consideraban que era un argentino de segunda. A mí me parecía eso”.

La palabra de Edu Aguirre, el fan y amigo de Cristiano Ronaldo

“No me creo a los argentinos que quieren a España en dieciseisavos. No me lo creo. Creo que hablan con el corazón y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque Argentina tiene más coraje, seguramente, más sentimiento, más pasión. Pero en el rectángulo de juego, cuando se mueve la pelota, si España juega como jugó contra Arabia Saudita... Ni la mejor Argentina puede superar a España. Estoy seguro“, soltó con contundencia Edu Aguirre en medio de la disputa de opiniones.

En conjunto con el periodista Juanfer Sanz, coincidieron que "España aplasta futbolísticamente a la Selección Argentina"