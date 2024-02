El posteo viral de Julián Álvarez desde Inglaterra

Cada imagen que se lo ve al delantero nacido en Calchín, Córdoba muestra una mueca de sonrisa con los citizens, pero no olvida que, en su paso por River, donde debutó en primera división cuando Marcelo Gallardo era entrenador del equipo, también fue feliz. Es por eso que en su cuenta personal de Instagram comparó una situación particular que vivió en el equipo celeste de Manchester con otra situación en el elenco de Núñez.

Aunque pareciera que Zuculini está agrediendo a Julián en la foto, el contexto en que se dio fue de felicidad por el tanto que había marcado el mediocampista. “Metí el gol; Era el 1-0 ante Kashima y vino Juli a abrazarme, peladito, chiquito, no gigante como está ahora, todo trabado, ¿viste? Ya ahí teníamos mucha relación, entonces viene y lo zamarreo de la alegría de meter un gol. Quedé como que lo estaba cagando a palos, ja, ja. Pasa que suelo ser bruto, los chicos me cargan con eso. Y me considero bruto: yo te quiero demostrar cariño y no lo puedo controlar, te pego un abrazo y capaz que te duele. Juli me sigue jodiendo con eso hasta el día de hoy”, contó Zuculini.

Este lunes Julián estará en la plantilla del City que visitará al Brentford por la fecha 23 de la Premier League, en busca de descontarle puntos al puntero Liverpool (51 puntos). En caso de ganar, quedarán a dos puntos de diferencia.