El próximo rival de Boca busca sumar a un goleador inglés, ganador de la Premier League

San Pablo, que dejó afuera a Bolívar en octavos de la Sudamericana, está cerca de meter un bombazo en el mercado.

Boca dejó afuera a Recoleta con una goleada de 7 a 1 en la serie de octavos de la Copa Sudamericana . Después, supo que San Pablo será su rival, luego de eliminar a Bolívar en Brasil. En las últimas horas, circuló una versión concreta de la posible incorporación de un jugador internacional, campeón de la Premier League , podría llegar al tricolor.

Se trata de un futbolista que supo anotar muchos goles en el mejor momento de su carrera y llegaría al club donde está como figura y capitán Jonathan Calleri, un exBoca que fue buscado en varios mercados de pases.

A sus 39 años, Jamie Vardy analiza distintas propuestas para definir el próximo paso de su carrera . El histórico delantero inglés quedó libre después de su última temporada en Cremonese y, aunque recibió una oferta de San Pablo, ahora apareció otro interesado de peso: West Ham .

El conjunto inglés busca convencer al atacante para incorporarlo a su plantel en la recientemente iniciada Championship, con el objetivo de regresar cuanto antes a la Premier League. Según informó el periodista especializado en mercado de pases Nicolo Schira, los “Hammers” ya avanzaron por el futbolista y se convirtieron en una alternativa concreta.

Del otro lado aparece San Pablo, que también pretende quedarse con Vardy. La información había sido dada a conocer días atrás por Fabrizio Romano, quien aseguró que el club brasileño le había presentado una propuesta para sumarlo como agente libre.

Sin embargo, el escenario todavía está lejos de definirse. En los últimos días circularon versiones diferentes sobre las negociaciones: el 17 de agosto se habló de un principio de acuerdo entre Vardy y San Pablo, mientras que una actualización del día siguiente indicó que el delantero continúa analizando las propuestas y todavía no tomó una decisión oficial.

La posibilidad de desembarcar en Brasil tendría un atractivo adicional para Vardy debido al presente internacional de San Pablo. El equipo paulista avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Boca después de haber eliminado a Bolívar.

La última temporada de Vardy

El atacante viene de disputar 29 partidos con Cremonese, en los que acumuló 2.108 minutos y siete goles. Además, registró entre dos y tres asistencias, dependiendo de la fuente consultada, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado.

La campaña, sin embargo, terminó con un duro desenlace para el equipo italiano. Cremonese finalizó 18° en la Serie A con 34 puntos y perdió la categoría, al igual que Pisa y Hellas Verona.

Más allá de su último paso por Italia, Vardy dejó una huella imborrable en el fútbol inglés. Su gran etapa fue en Leicester City, club con el que consiguió el histórico título de la Premier League 2015-2016, además de conquistar la FA Cup 2020-2021.

El delantero también se convirtió en el máximo goleador histórico del Leicester City y fue el máximo artillero de la selección de Inglaterra en 2019. A lo largo de su carrera acumula 244 goles a nivel de clubes.

Ahora, Vardy deberá decidir entre continuar en Inglaterra o aceptar el desafío de cruzar el océano. Si finalmente elige San Pablo, tendría su primera experiencia profesional fuera de Europa, un cambio significativo para uno de los delanteros más reconocidos de la última década.