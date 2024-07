El rival de Cipolletti y Deportivo Rincón que es sospechado por las apuestas y se quedó sin DT

El último caso es el de Círculo Deportivo, que perdió de local 3 a 1 contra Santamarina de Tandil y se quedó sin chances de meterse en la zona Campeonato cuando había pasado 16 fechas dentro de los puestos de clasificación.

El gol de penal de Marcos Fernández expuso al arquero Facundo Désima, que cayó desplomado luego de la ejecución antes del final del primer tiempo. Pero las sospechas no pasan por una jugada aislada, sino por una sucesión de partidos, sobre todo de visitante.

Polémico gol de penal en el Federal A.mp4

Círculo comenzó el torneo con cuatro triunfos en los primeros seis partidos, que lo depositaron en lo más alto de la tabla. Después llegó una seguidilla de presentaciones flojas en las que ganó un solo encuentro de los siguientes diez. Fue en casa y por 2 a 1 sobre Cipolletti, en un cotejo que igualó a los 90' y ganó a los 94', que además fue el último de Gustavo Noto como DT albinegro. La otra victoria hasta hoy fue sin jugar, porque le dieron por ganado el duelo frente a Sansinena, que se dio de baja desde la fecha 13 en adelante.

Las caídas en condición de visitante fueron haciendo mella en el hincha del "Papero", a punto tal de que en el encuentro contra Santamarina hubo serias acusaciones desde la tribuna para con algunos jugadores. Según detalla Sebastián Arana en la crónica del partido para el diario La Capital de Mar del Plata, "los jugadores se retiraron denostados, al grito de 'sinvergüenzas' y 'ladrones', por sus propios hinchas, que no olvidan las formas de algunas caídas afuera de casa".

Además, trascendió extraoficialmente que varios futbolistas vieron que sus compañeros tenían actitudes antideportivas durante los partidos, por lo cual el plantel empezó a desmembrarse. Amarillas, córners en contra y, obviamente, los resultados, son ítems de las casas de apuestas.

circulo deportivo.jfif

En los días previos al partido contra Santamarina, el grupo había tenido las salidas de jugadores titulares como el volante Ricardo Priori y los delanteros Damián Villalba y Santiago Ávila. Ellos tres se sumaron a las bajas de Agustín Solveyra, Gastón Comas y Paolo Impini. En cuanto a las altas, llegaron Jonás Corvalan y Lautaro Ceratto.

Se fue el DT y Círculo jugará la Reválida

El entrenador, David Ramírez, dejó su cargo tras el 1-3 con Santamarina.

El exjugador de Vélez, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe, que hizo su debut en la categoría, habló con "Goles de Medianoche" de Radio Eter y descartó que sus jugadores hayan ido para atrás: "Recién el domingo escuché sobre ese tema. Tengo muy buena relación con todos los jugadores, inclusive los que se fueron. No vi nada raro, lo que puedo decir es que fue futbolístico y nada más. Me hago cargo de la parte deportiva, de la cabeza del jugador, no he visto nada raro en un jugador. No voy a poner en riesgo mi trabajo, si veo algo así y es muy evidente, no lo pongo más".

Consultado por la actuación del arquero en el penal, el DT contó: "lo hablé con el entrenador de arqueros y me dijo que se resbala. Lo vi por ese lado, Facu (Désima) sacó dos pelotas terribles en el primer tiempo".

Círculo quedó sin chances reales de clasificar y jugará la Reválida. Está a tres unidades de Kimberley a falta de una fecha para terminar la fase regular, pero además de los puntos, tiene -4 de diferencia de gol contra +8 del Dragón de Mar del Plata.