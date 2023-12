El sorpresivo elogio de Benzema a Marcelo Gallardo a días del Mundial de Clubes

El ex director técnico de River llegó a un club plagado de figuras, y tiene al delantero francés como su máximo referente.

Marcelo Gallardo, por su parte, enfrentó preguntas sobre la presión y los malos resultados del Al-Ittihad en la liga árabe.

Qué dijo Karim Benzema sobre Marcelo Gallardo

El entrenador argentino, con veinte días en el cargo, destacó la necesidad de mirar hacia adelante: "Más allá de hacer un diagnóstico del pasado, ya está y no puedo ahora detenerme en eso. Estoy hace nada más que veinte días, entonces puedo hacer un diagnóstico de lo que ocurrió, pero no puedo detenerme en eso sino pensar para adelante".

El DT argentino también sorprendió al recibir halagos de Benzema durante la conferencia: "Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores". Gallardo, entre risas, respondió con humor: "Si me vio jugar significa que no soy tan mayor".

"Tengo jerarquía en el plantel, pero hay que trabajar en una idea colectiva. Lo importante es que cuento con jugadores de mentalidad ganadora y eso acorta el camino", afirmó el argentino. Mientras que el francés Benzema expresó: "El fútbol de hoy se juega en el campo, once contra once, y no en los papeles y termina ganando quien tiene más ambición, más fuerza y más hambre".