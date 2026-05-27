Emocionante video: el plantel de Rosario Central visitó al Patón Bauza

El ídolo del Canalla y exentrenador de la institución vive en Quito junto a su familia, donde transita su enfermedad.

Rosario Central protagonizó una emotiva visita a Edgardo “Patón” Bauza en Quito , donde el histórico exjugador y entrenador reside junto a su familia mientras atraviesa un delicado estado de salud.

El encuentro se dio en la previa del partido de este miércoles frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores . La delegación auriazul estuvo encabezada por Ángel Di María , junto a Marco Rubén , Jeremías Ledesma y Jorge Broun . También participaron el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano .

Durante la visita le entregaron camisetas con su nombre, una plaqueta conmemorativa y la Copa Argentina conquistada en 2018 bajo su conducción técnica. Central compartió el momento en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Qué hermoso volver a verte, Patón. Te amamos para siempre”.

Bauza dejó una marca imborrable en el club. Como jugador fue campeón en 1980 y 1986/87, mientras que como entrenador conquistó la Copa Argentina 2018, transformándose en el primero en la historia canalla en ser campeón tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cómo está la salud del Patón Bauza?

Maritza Gallardo, esposa de Edgardo "Patón" Bauza, brindó una emotiva entrevista en el programa "El Río Suena" de LT3 Rosario sobre la salud del exentrenador, quien fue diagnosticado hace cuatro años con demencia frontotemporal.

En el marco del reciente documental "La cima de la vida y el valor de la memoria", realizado por la Fundación TASE de Ecuador, Gallardo busca visibilizar la enfermedad para romper el estigma que la rodea.

Al ser consultada sobre el estado actual de Bauza, Gallardo aseguró: "Físicamente él está bien" y que "siempre fue una persona muy deportista, así que todos los días él tiene unas largas caminatas en la mañana y en la tarde".

Gallardo agregó que está cuidado en casa y que "se lo ve siempre... está contento, está como en paz". El periodista Javier Arrizabalaga, conductor del programa, mencionó que en el documental, Bauza le dio la imagen de "un niño bueno, inocente".

Patón-Bauza-Liga-de-Quito.jpg

Gallardo relató que el diagnóstico preciso llegó hace unos cuatro años, aunque las señales previas se confundían con "estrés o alguna depresión".

"Básicamente tú veías que ya no era ese Edgardo, ese 'Patón' que tú conoces, su personalidad, habían cosas que cambiaban, un poco el filtro que él tenía al conversar ya no era el mismo", además de olvidar "conversaciones importantes".

Sin embargo, Maritza reveló que el "Patón" no era consciente de su deterioro: "Él realmente era como que no se daba cuenta de que estaban pasando cosas".

"Él le decía al médico, 'bueno, yo me hago los estudios, pero no sé por qué estoy acá, porque yo estoy perfecto'", aseguró la mujer sobre las sensaciones del exentrenador de San Lorenzo.

Sobre el tratamiento, confirmó que "al momento no" toma medicación específica para la enfermedad. Explicó que probaron una droga para ralentizar la progresión, pero "la enfermedad iba demasiado rápido", por lo que decidieron suspenderla. Actualmente, solo toma algo para "bajarle la ansiedad".

Bauza actualmente se encuentra en Ecuador, junto con su esposa. Bauza actualmente se encuentra en Ecuador, junto con su esposa.

Consultada sobre si la enfermedad pudo ser causada por su carrera como futbolista, Gallardo dijo que es una "duda" fuerte para la familia, ya que Edgardo no tiene antecedentes genéticos y siempre fue una persona sana que "hacía todo".

"Los que lo siguen por el fútbol saben que él muchos de los goles que hizo era de cabeza, ¿no es cierto? Él era un cabeceador". Recordó que el propio Bauza "contaba que él a veces se quedaba entrenando después cabeceando". "Y la pelota que es tan, tan fuerte, ahora, y no se diga antes, era peor todavía".

Gallardo explicó que el objetivo del documental es hablar de un tema que "es un poco un estigma" y que "la gente no habla mucho de eso, un poco lo esconden".

Finalmente, envió un mensaje a otros cuidadores: "No están solos... Busquen algún tipo de soporte, de ayuda... Tener ayuda es lo mejor que uno puede hacer".