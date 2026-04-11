En 25 imágenes: así fue el Campeonato Argentino de Motocross

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En una jornada excepcional, se llevó a cabo la primera primera fecha del certamen nacional con más de 250 motos en pista, que reunió a miles de espectadores.

En un marco espectacular por tiempo y concurrencia, se disputó este sábado la primera jornada del Campeonato Argentino de Motocross , que tuvo lugar en el emblemático circuito neuquino de La Barda , en la que se consagraron las jóvenes María Padilla (Bolivia), Candelaria Lima y Guadalupe Alonso quienes corrieron en la categoría WMX .

En tanto que, también se coronaron Catalina Rodríguez, Augusto Aranda y Tobías Duarte ( 50cc) , como así también Jeremías Mur, Galo Zamarbide y Sebastián Mandrini ( 65cc ).

La competencia se disputará también este domingo 12 de abril. Se espera la participación de más de 250 motos en pista. Entre los nombres más importantes del campeonato figuran Agustín Carrasco , Pablo Galletta, Lucas Sendón , Nahuel Kriger y Leo Díaz , quienes serán protagonistas en las distintas categorías.

"Arrancar en La Barda es un lujo"

El representante de la Comisión Nacional de Motocross, Omar Seibel, valoró la elección de Neuquén como sede del inicio del campeonato. Resaltó la historia del circuito y su importancia dentro del calendario nacional.

“Arrancar en La Barda es un lujo”, afirmó, al tiempo que destacó los trabajos realizados en el trazado durante las últimas semanas para garantizar las mejores condiciones tanto para los pilotos como para el público.

Por su parte, el presidente del Motocross Club Neuquén, Miguel Mathewes, puso en valor el esfuerzo conjunto para llevar adelante el evento y el crecimiento que tuvo la disciplina en la región. También invitó a la comunidad a acercarse y disfrutar del espectáculo.

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