Neuquén se prepara para un finde histórico con el Campeonato Argentino de Motocross

La ciudad será sede de la primera fecha del certamen nacional con más de 250 motos en pista y miles de espectadores esperados.

Neuquén se alista para vivir uno de los eventos deportivos más convocantes del año con la llegada del Campeonato Argentino de Motocross 2026 , cuya primera fecha promete reunir a destacados pilotos del país y a miles de fanáticos en el emblemático circuito de La Barda .

La competencia se disputará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el tradicional trazado neuquino, mientras que la presentación oficial se realizó este jueves 9 al mediodía en Morini Motos , con la participación del intendente Mariano Gaido , funcionarios, organizadores y corredores. Durante el encuentro se brindaron detalles del cronograma y se destacó el impacto deportivo y económico del evento.

En cuanto a la competencia, se espera la participación de más de 250 motos en pista y una concurrencia superior a las 2.000 personas durante el fin de semana. Entre los nombres más importantes del campeonato figuran Agustín Carrasco , Pablo Galletta, Lucas Sendón , Nahuel Kriger y Leo Díaz , quienes serán protagonistas en las distintas categorías.

SFP Motocross presentacion carrera (2) Sebastián Fariña Petersen

Durante la presentación, Gaido remarcó la relevancia que adquirió la ciudad en la organización de este tipo de espectáculos. Señaló que Neuquén se consolidó como una plaza clave para el motocross nacional y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para lograrlo.

“El desarrollo de estos eventos no es casual, sino resultado de una planificación sostenida que articula deporte, empresas y Estado”, expresó el jefe comunal, quien además subrayó la importancia de seguir promoviendo iniciativas que impulsen el turismo y la economía local.

En la misma línea, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que el motocross se transformó en un atractivo que genera movimiento económico y posiciona a la ciudad como destino deportivo. Recordó que en los últimos años se incrementó la cantidad de competencias organizadas, con una creciente participación del público.

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La Barda, un escenario emblemático

Desde la organización, el representante de la Comisión Nacional de Motocross, Omar Seibel, valoró la elección de Neuquén como sede del inicio del campeonato. Resaltó la historia del circuito y su importancia dentro del calendario nacional.

“Arrancar en La Barda es un lujo”, afirmó, al tiempo que destacó los trabajos realizados en el trazado durante las últimas semanas para garantizar las mejores condiciones tanto para los pilotos como para el público.

Por su parte, el presidente del Motocross Club Neuquén, Miguel Mathewes, puso en valor el esfuerzo conjunto para llevar adelante el evento y el crecimiento que tuvo la disciplina en la región. También invitó a la comunidad a acercarse y disfrutar del espectáculo.

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Cronograma y entradas

El cronograma comenzará el sábado desde las 8:30 con las inspecciones técnicas, seguido de entrenamientos y clasificaciones a lo largo de toda la jornada, que culminará con conferencias de prensa hacia las 18:30.

El domingo será el turno de las competencias principales, con entrenamientos obligatorios desde temprano y luego las mangas clasificatorias y finales. La premiación está prevista para las 18:00.

Las entradas pueden adquirirse de manera online o en puntos de venta habilitados en la ciudad. El abono general para los dos días tiene un valor de $35.000, mientras que la opción VIP con acceso a paddock y servicio de comida asciende a $150.000.

Motocross Neuquén

Con un circuito icónico, pilotos de primer nivel y una convocatoria que promete ser masiva, Neuquén se prepara para un fin de semana donde la velocidad y la destreza serán protagonistas. La combinación de deporte, turismo y espectáculo vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena nacional, en una propuesta que busca consolidarse en el calendario anual.