Escándalo: el papá de Giuliano Galoppo contó por que su hijo no firmó con Boca

El mediocampista del San Pablo era uno de los deseos del Xeneize, sin embargo la negociación no llegó a buen puerto

Boca llevó adelante un movido mercado de pases en el receso en el sur de nuestro continente. Logró concretar varios arribos como refuerzos para el segundo semestre del año, sin embargo, uno de los que era muy pretendido por la dirigencia y por el cuerpo técnico Xeneize era Giuliano Galoppo , con quien finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

image.png

Qúe dijo el padre de Giuliano Galoppo

Charlando con el programa radial Fútbol y Rosca, el que habló y dio su versión del pase caído fue Marcelino Galoppo, padre del jugador, quien contó: “Se dijeron un montón de cosas, como el contrato del jugador y quiero aclarar eso: nunca fue un problema“.

Lo que sucede es que desde adentro de Brandsen 805 señalaban que el jugador con pasado en Banfield tenía pretensiones onerosas para los números que se suelen manejar en el fútbol argentino.

image.png

Carlos Belmonte, dirigente del conjunto brasileño, comentó en el medio de todos estos vaivenes que nunca habían recibido una oferta del Xeneize. La realidad es que, si bien se rumoreaba que iban a enviar una propuesta de 3 millones de dólares para adquirir el 50 por ciento del pase, nunca la formalizaron en las oficinas de la institución paulista.

En este sentido, el directivo señaló que el único club argentino que había mostrado un interés concreto en llevárselo había sido Rosario Central. "Nos llegó una propuesta un poco mejor que la que se discutió. No es un valor que estemos pensando para liberarlo. Pero hay un camino que se puede tomar. A partir de ahora hablaremos con Rosario”, sentenció, tajante. En su lugar, Boca prefirió comprarle a Brian Aguirre a Newell's a cambio de una cifra cercana a los 5 millones.

Giuliano Galoppo tampoco concretó con Rosario Central

image.png

No obstante, las negociaciones con el Canalla también fracasaron al cabo de unas semanas, en parte por la explicación que dio Marcelino horas atrás: “La propuesta más grande que recibimos fue de Rosario Central, pero se analizó y Giuliano no estaba decidido en volver a Argentina. Por eso no se dio”.

Después de que el anhelo de Galoppo quedara en el camino, Boca contrató a otros dos mediocampistas además de Aguirre: Agustín Martegani, luego de un desembolso de 2.500.000 dólares a las arcas de San Lorenzo, e Ignacio Miramón, a préstamo desde Lille de Francia hasta diciembre del 2025 y con una opción de compra de 3 millones.