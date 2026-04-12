Espectacular cierre de la primera fecha del Argentino de Motocross: los ganadores

Se llevó adelante durante el fin de semana en el circuito de La Barda, que tuvo gran concurrencia durante las dos jornadas.

Neuquén fue sede de un evento espectacular que tuvo de todo en La Barda . La primera fecha del Argentino de Motocross convocó a más de 250 participantes en las distintas categorías y a miles de personas que se convocaron en el icónico circuito para disfrutar de un gran fin de semana.

Luego de la clasificación del sábado en cada nivel, se llevaron adelante el domingo las respectivas mangas, donde brillaron deportistas de distintas partes del país y hasta de países limítrofes.

La Comisión Nacional de Motocross eligió La Barda para comenzar la temporada y tanto los visitantes como los residentes se mostraron a gusto con lo ocurrido en ambas jornadas.

La categoría principal es la MX1, donde triunfó el santafesino Joaquín Poli, seguido del boliviano Carlos Padilla y Felipe Quirno Costa (San Martín de los Andes) completó el podio.

Motocross MX1 (16) Claudio Espinoza

En cuanto a los regionales de esa categoría, también anduvieron bien: 5 Lucas Sendón (Cipolletti), 8 Nahuel Kriger (Neuquén), 10 Santiago Montero (Roca), 12 Agustín Carrasco (Cutral Co) y 14 Pablo Galletta (Villa Regina).

En la MX2 el triunfo fue para máximo Cáceres (Buenos Aires), seguido por Juan Ignacio Piermarini (Córdoba) y Felipe Vilchez (Córdoba).

Motocross MX 2 (11) Claudio Espinoza

La MX3 tuvo podio cordobés, con José Felipe como gran ganador, Nicolás Carranza llegando segundo y Gustavo Rivero siendo tercero.

La MX3 B tuvo a los pilotos más experimentados de la región como protagonistas. Animadores de lo que pasa todo el año, Osvaldo Palaco Pérez (Neuquén), Matías Sacne (Roca) y Tino Paravano (Villa Regina), en ese orden, fueron los destacados.

Resultados de las otras categorías

En 125cc, el neuquino Felipe Cruz aportó lo suyo para los locales y se quedó con las carreras 1 y 2. Lo mismo ocurrió con la boliviana María Padilla en WMX. Además, en 50cc Catalina Rodríguez (San Juan) ganó la primera carrera y Augusto Aranda (Mendoza), la segunda.

Jeremías Mur, de Mendoza, se quedo con la primera en 65cc, donde Galo Zamarbide (Buenos Aires) festejó en la segunda.

Finalmente, la 85 cc quedó en manos de Mijael Urfalian (Córdoba) y en Benjamín Juárez (La Pampa).

Motocross Color (2) Claudio Espinoza

Motocross Color (4) Claudio Espinoza

Motocross Color (6)

Motocross MX1 (13) Claudio Espinoza

Mtocross MX3 (8) Claudio Espinoza

Mtocross MX3 (10) Claudio Espinoza