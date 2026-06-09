Facundo Tello ya fue designado y el neuquino Darío Herrera espera su partido

Los árbitros argentinos para el Mundial 2026 ya están en Estados Unidos para el comienzo del certamen.

La presencia de tres árbitros argentinos en el Mundial 2026 es un hecho histórico para el fútbol y para el referato nacional. El primero de ellos, Facundo Tello , ya fue designado y sabe con qué partido comenzará su participación. Por su parte, el neuquino Darío Herrera y Yael Falcón Pérez esperan la orden de FIFA.

Tello dirigirá el partido de uno de los anfitriones, Canadá ante Bosnia Herzegovina el viernes 12, en el BMO Field de Toronto. E l referí estará acompañado en la terna arbitral por tres argentinos más: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, mientras que Hernán Mastrángelo estará desde el VAR.

Además, el uruguayo Antonio García , la nicaragüense Tatiana Guzmán y los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry completan el equipo arbitral.

facundo tello ficha partido

De los jueces argentinos que participan de la Copa del Mundo, Tello es el único con experiencia en el máximo torneo de selecciones: en Qatar 2022 impartió justicia en Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal (Cuartos de Final).

De La Visera a ser árbitro mundialista

Facundo Tello es Bahiense y dio sus primeros pasos como árbitro de ascenso, cuando fue designado oficialmente en 2013. Su crecimiento fue notable, porque en una categoría donde los buenos árbitros no abundan, como el Federal A, él demostró estar a la altura.

Pasó por la región en diversas oportunidades y agarró un fierro caliente. En 2015 le asignaron los clásicos entre Cipolletti y Deportivo Roca, que venían de una batalla campal el año anterior, en uno de los mayores papelones que se recuerden en el fútbol de ascenso en las últimas décadas.

La tarea de Tello fue sobria y correcta en los tres clásicos y eso le valió pegar el salto de categoría rápidamente.

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Como cualquiera pudo haber tenido sus altibajos desde que llegó a primera, pero se consolidó como el árbitro más confiable de primera división, en un fútbol donde las suspicacias y las sospechas están a la orden del día.

La lesión sufrida en los partidos del Repechaje para el Mundial generó mucho susto en Tello. Un esguince y un pequeño desgarro en el gemelo durante el partido entre la República Democrática del Congo y Jamaica a finales de marzo hizo pensar que se podía perder el Mundial.

Sin embargo,

Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)

AVAR: Antonio García (URUGUAY)

SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)