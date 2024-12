Gallardo pasa la escoba: quiénes son los jugadores que podrían irse de River

Tras la derrota ante Racing, el Muñeco no vería con malos ojos achicar el plantel para poder llevar a cabo varias incorporaciones: hay titulares en la lista de posibles salidas.

El año de River estuvo lejos de ser positivo: pese a que el Millonario logró consagrarse en la Supercopa Argentina , aún con Martín Demichelis al borde de la línea de cal, no compitió hasta el final en el certamen doméstico y quedó afuera de la Copa Libertadores en semifinales, sin poder mostrar la impronta que Marcelo Gallardo le suele imprimir a sus equipos. Por ello, Marcelo Gallardo analiza junto a la Comisión Directiva los nombres que podrían abandonar el club.

Tras la derrota por la mínima frente a Racing , que obliga al elenco de Núñez a aguardar hasta el cierre del torneo para definir si disputa la fase de grupos de la máxima competición continental, el Muñeco no ve con malos ojos darles vía libre a varios futbolistas que no estuvieron a la altura: entre los defensores, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori y Leandro González Pirez parecen tener el boleto picado para despedirse de la institución.

Enzo Díaz , que alternó titularidades y suplencias con el ex DT de Al Nassr pero que supo ser una pieza clave para el actual estratega de Monterrey, también está en la nómina de las posibles ventas que le podrían otorgar una sustancial cantidad de dinero al cuadro porteño. En ese sentido, Agustín Sant'Anna quedó marginado de las canchas por una serie de lesiones y problemas personales, por lo que la dirigencia tampoco tiene previsto seguir costeándole el contrato.

Algo similar ocurre con Nicolás Fonseca y Matías Kranevitter: el uruguayo fue titular en la ida frente a Atlético Mineiro en Brasil, pero se vio ampliamente superado tanto en lo físico como en lo técnico y no fue de la partida en la revancha. Por su parte, el 5 que regresó tras una larga estadía por Europa se ganó la confianza del técnico, pero no desplegó su mejor versión. Aún así, se impuso a Rodrigo Villagra en la lucha por el puesto de mediocampista central.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1868127853658685644&partner=&hide_thread=false Con Gallardo esperando en la manga, así se retiraron los jugadores de River luego de la derrota en el clásico contra Racing.



Mirá la #LPFxTNTSports Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/DqA4hTdSKC pic.twitter.com/16TCIcWZ15 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 15, 2024

Los delanteros en venta y el caso de Manu Lanzini

Miguel Borja y Adam Bareiro, a su vez, no tienen confirmada su permanencia en River. El Colibrí, que fue protagonista de una brillante primera etapa con Micho, no deslumbró y tampoco pagó el esfuerzo con goles luego del regreso de Gallardo. Las cifras del delantero paraguayo son elocuentes: sus estadísticas indican que está con la pólvora mojada y no anota desde que militaba en San Lorenzo.

Por último, Manuel Lanzini es un caso aparte: el Muñeco le dio su respaldo, pero no le encontró un lugar en el 11 inicial y acabó permaneciendo en el banco durante la recta final. De hecho, solo descolló -y fue la gran figura- en el triunfo frente a Boca por el certamen local, cuando todavía el Millonario soñaba con los dos títulos principales. De cara al 2025, el entrenador pasará la escoba...