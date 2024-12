Deportes La Mañana Pinola Javier Pinola contó cómo fue todo lo que se vivió en el vestuario de River entre Enzo Pérez y Demichelis

El exayudante de campo de Martín Demichelis reveló cómo fue el momento de irse de River y qué pasó en la relación de Micho y Enzo Pérez.







El fin de ciclo para Martín Demichelis en River se dio de una manera abrupta que dejó atónito a su círculo íntimo y de trabajo, que no esperaba la drástica decisión de la comisión directiva para darle lugar al nuevo ciclo de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, el cual todavía no ha dado certezas ni confianza. Los resultados quizás no lo ameritaban pero el poco feeling con el hincha forzó una salida rápida.

“Se dio todo muy rápido, muy sorpresivo”, se animó a contar a Javier Pinola, ayudante de campo de Micho en el millonario. Con tristeza, el exdefensor confesó cómo reaccionó a la situación: "No paré de llorar cuando se comunicó la decisión de no seguir, porque me estaba yendo del lugar que soñé toda mi vida, en el que logré muchas cosas importantes. Fueron momentos durísimos, pero me voy contento de que me brindé al máximo, traté de dar lo mejor”.

Y agregó: "Nos lo comunicó Martín a todos el día anterior al partido con Sarmiento. La noche anterior le habían dicho para juntarse a charlar el sábado a la mañana, y ahí Martín la vio medio mal, nos comunicó que se iba a juntar y antes del entrenamiento nos lo comunicó y pasó lo que pasó”.