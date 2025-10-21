Gianni Infantino, presidente de FIFA, confesó que quiere llevar el Mundial a un país inédito para el certamen

El suizo participó de una conferencia de prensa junto al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, donde hizo el anuncio inesperado.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , sorprendió en conferencia de prensa al revelar que en los planes de la Federación aparece el deseo concreto de disputar la Copa del Mundo en un país inédito para el certamen. Si bien recién está en los planes, se mostró convencido de que logrará llevar a cabo la propuesta.

Alejandro Domínguez , presidente de la Conmebol, recibió en tierras sudamericanas al mandatario suizo para continuando con la buena relación y el diálogo que tienen entre si. El encuentro se dio en Bolivia en el marco de la presentación de un predio nuevo para sus distintas divisiones que está presentando la Federación Boliviana de Fútbol.

Durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron Domínguez; Fernando Costa, presidente de la FBF; y Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, Infantino anunció una fuerte noticia para el país: " Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1980604150783045789&partner=&hide_thread=false "Vamos a traer un Mundial a Bolivia"



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, contó que inició conversaciones con Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de ese país, "para ver cómo contribuir y dar más al fútbol" y destacó "la infraestructura que se está construyendo". pic.twitter.com/OPv3Qd8J0T — Corta (@somoscorta) October 21, 2025

"Vamos a empezar a conversar con el presidente electo sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol", sentenció también el suizo sobre el presidente Paz sobre el deseo de disputar un mundial en Bolivia.

"Para mí, como presidente de la FIFA es un orgullo volver a Bolivia y estar por primera vez aquí en La Paz para vivir este momento tan importante", dijo Infantino y agregó: "Es un momento histórico también porque son los primeros 100 años de la Federación, que se celebran con un acto que es un proyecto y una visión para el futuro".

Gianni Bolivia

El agradecimiento de Domínguez tras la presentación del predio

"¡Un honor participar de la inauguración de la primera fase de la Casa de la Verde! Un nuevo complejo donde se desarrollarán las estrellas del fútbol boliviano y sudamericano. Felicitaciones a mi amigo Fernando Costa y mi reconocimiento también a Gianni Infantino, por el apoyo permanente de FIFA a nuestro continente. ¡Esto es Creer en Grande!", escribió el mandatario de Conmebol.