Héctor Rueda, el ídolo de Deportivo Rincón: "Vamos a ir por todo, como siempre"

De cara al duelo por Copa Argentina contra San Lorenzo, el referente del León habló en el comienzo de la pretemporada.

Desde Lifune, pasando por el Federal B, el Regional Amateur y ahora en el Federal A, Héctor Rueda se convirtió en ídolo de Deportivo Rincón. Querido y respetado, el mediocampista de 37 años decidió continuar una temporada más y es bandera del conjunto neuquino.

Con su buena campaña del año pasado, el León se ganó el derecho de entrar en el cuadro principal de la Copa Argentina y el sorteo lo mandó a jugar contra San Lorenzo, el próximo 20 de marzo.

"Tenemos un partido muy importante ahí, cerquita. Entonces necesitamos coordinar rápido y encarar un mismo objetivo. Para nosotros es un sueño y lo vamos a ir a jugar con la responsabilidad que lleva. Respetando a San Lorenzo, un grande de la Argentina, pero nosotros tenemos nuestra ilusión, nuestro deseo y desafío. Vamos a ir por todo como lo hizo siempre el club, como lo ha demostrado durante muchos años, siempre ir por más. Son objetivos que el club y nosotros, los jugadores, tratamos de ir a la par y gracias a Dios hemos crecido muchísimo", declaró Hety a LMNeuquén, en el comienzo de la pretemporada.

ECP PRETEMPORADA 2026 DEPORTIVO RINCON (50) Estefania Petrella

Deportivo Rincón ya tuvo la experiencia de jugar contra Newell's en 2019 y estuvo a la altura, con Rueda entre sus representantes.

La importancia de la experiencia

Los años parecen no pesarle al volante y símbolo del León del norte. Junto con Fernando Inda, son los dos referentes históricos del plantel y las ganas de seguir lo llevaron a continuar.

"Renovando ilusiones, renovando energías, una pretemporada más y cada vez la disfruto más. El año pasado dije que era la última y esta vez creo que es la última. Disfrutando, que es lo que más quiero, tratando de aportar desde nuestro lado, desde el lugar que me toca", explicó.

chacon rueda rincón Chacón es el nuevo capitán de Rincón. En la imagen, junto al histórico Héctor Rueda, que ingresó en el 2T ante Olimpo. Fotos: gentileza prensa Rincón

Uno de los aspectos más importantes para Rincón es lo grupal, ya que año a año el plantel se renueva, con un fuerte recambio, lógico para la categoría. Algunos futbolistas continúan de la temporada pasada y otros llegan por primera vez a la región.

En este mercado llegaron once jugadores y podría arribar alguno más, ya que todavía sigue abierto el mercado de pases. "Tratamos de que los chicos que lleguen se sientan cómodos rápidamente, que nos podamos mezclar enseguida, que podamos compartir. Esto sirve muchísimo, estar juntos estas tres semanas nos va a venir muy bien. Tenemos el mismo profe del año pasado, sabemos que va a ser una pretemporada dura. De a poco vamos a ir uniendo el grupo, tratando de formarlo, porque no es un trabajo menor, es la base de lo que va a ser el año", destacó.

Rincón podría ir a otra zona

Uno de los temas que todavía no se definió es la zona que ocupará Rincón en el Federal A. Luego de haber compartido el grupo 1 con Cipolletti, los equipos de Bahía Blanca, los de Chubut y la costa bonaerense, hay fuertes rumores de que el conjunto neuquino podría recaer en la zona de los Mendocinos y pampeanos.

El Consejo Federal lo resolverá en las próximas semanas, cuando se defina el formato para el torneo 2026.