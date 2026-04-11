Histórico: una piloto mujer podría correr en un auto de Fórmula 1

Doriane Pin, quien supo consagrarse en la F1 Academy el año pasado, advirtió que mantiene charlas con Mercedes para realizar una prueba privada.

Una noticia que ilusiona al automovilismo y marca un paso importante en términos de inclusión tiene como protagonista a Doriane Pin . La joven de 22 años, campeona de la F1 Academy en 2025 , podría convertirse en una de las pocas mujeres en subirse a un monoplaza de Fórmula 1 , luego de que Mercedes evaluara darle la oportunidad de rodar en una prueba privada.

La propia piloto confirmó la posibilidad en el podcast Beyond The Grid, donde explicó cómo se gestó esta chance a partir de su rendimiento en el simulador. “El simulador fue bien, muy bien de hecho, y por eso tuvieron la idea de ponerme en una prueba privada y darme la oportunidad de conducir el coche real”, aseguró, dejando en claro que su progreso dentro del equipo fue determinante para dar este paso.

Pin forma parte del programa de desarrollo de la franquicia alemana desde hace dos años y su crecimiento no pasó desapercibido dentro de la estructura. Según contó, el plan le fue presentado por Toto Wolff , una de las figuras más influyentes de la categoría, lo que refuerza la confianza de la escudería en su proyección deportiva.

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Con un objetivo claro en mente, la francesa no ocultó su ambición de llegar a la máxima categoría del automovilismo. “Realmente quiero mi oportunidad de conducir el coche y demostrar que hay potencial porque mi objetivo es llegar a la Fórmula 1”, afirmó con determinación. Posteriormente, agregó: “Me aseguraré de estar completamente lista antes de subirme al coche en la vida real”.

El posible ensayo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto histórico. Hace casi una década que una mujer no participa en una sesión oficial de un Gran Premio: la última en hacerlo fue Susie Wolff en 2014 con Williams, mientras que en 2023 Jessica Hawkins realizó una prueba privada con Aston Martin, antecedente similar al que podría protagonizar Pin.

La historia del Gran Circo muestra lo excepcional de estos casos. En más de siete décadas, solo cinco mujeres formaron parte de la categoría y apenas dos lograron competir en carreras. Entre ellas se destaca Lella Lombardi, quien sigue siendo la única en sumar puntos, con su recordada actuación en el Gran Premio de España de 1975.

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Qué dijo Mercedes sobre la posibilidad de promocionar a Doriane Pin

Desde Mercedes, el respaldo también fue explícito. El subdirector Bradley Lord consideró que el avance de Pin representa “un paso natural en su crecimiento como piloto” y destacó que su experiencia en la F1 Academy la preparó para este nuevo desafío dentro del equipo.

Así, en un contexto donde la Fórmula 1 busca ampliar oportunidades y diversificar su grilla, el posible debut de Doriane Pin en un test con Mercedes aparece como una señal concreta de cambio. Más allá de que se trate de una prueba privada, el paso podría convertirse en un hito dentro de una categoría históricamente dominada por hombres y abrir nuevas puertas para el futuro.