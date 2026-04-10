Subastan una Ferrari de Carlos Reutemann: el increíble valor estimado

El monoplaza que supo conducir el histórico piloto argentino será subastado en Mónaco el próximo 25 de abril.

Una Ferrari de Fórmula 1 que condujo Carlos Reutemann será subastada el 25 de abril en Mónaco , con un valor estimado entre 4,5 y 5,5 millones de euros.

El remate, organizado por RM Sotheby’s en el Grimaldi Forum, incluirá cuatro monoplazas históricos con una valuación total superior a los 10 millones .

El modelo es una Ferrari 312 T3 de 1978, chasis 036 , que el argentino utilizó en cuatro Grandes Premios: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos.

ferrari reutemann

En Zandvoort logró su mejor resultado con un séptimo puesto tras largar cuarto. Diseñada por Mauro Forghieri, está equipada con un motor bóxer V12 de 3 litros y unos 515 caballos. La unidad conserva piezas originales y fue certificada en 2025 por Ferrari Classiche.

El mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann terminó tercero en el campeonato y fue clave para el subcampeonato de Ferrari.

El lote se completa con otros modelos históricos vinculados a figuras como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, que elevan el interés global de la subasta.

Todo lo que tenes que saber del road show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Se dieron a conocer los precios de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, que se realizará el próximo 26 de abril en Palermo, en una presentación que promete llevar el espíritu de la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad.

Las ubicaciones estarán divididas en distintos sectores con valores diferenciados. Las tribunas Motorola (Dorrego), Latin Securities (Libertador) y Mercado Libre (Monumento) tendrán un precio de $180.000, mientras que la tribuna YPF costará $80.000. Esta última será de pie, mientras que el resto de las ubicaciones serán sin numerar.

La preventa exclusiva comenzó este lunes a las 16:00, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitó a partir del 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago disponibles, aunque se mantendrá el beneficio de financiación para quienes utilicen la misma tarjeta.

Las entradas no incluyen el costo de servicio, pero sí contemplan el acceso al Fan Zone y a los espacios gastronómicos del evento. Se espera una gran convocatoria para este espectáculo único, que tendrá a Colapinto como figura central en un show pensado para acercar el automovilismo de elite al público argentino.

Recorrido exhibición Colapinto

El piloto de Alpine manejará un Lotus E20 de la temporada 2012, un modelo emblemático de la Fórmula 1 moderna. Esto se debe a que el reglamento prohíbe utilizar autos actuales o del campeonato inmediatamente anterior en exhibiciones, obligando a los equipos a recurrir a vehículos de al menos dos años de antigüedad.

Aunque pueda resultar llamativo, la elección del Lotus tiene una explicación histórica. La actual estructura de Alpine tiene sus raíces en el equipo fundado como Toleman en 1981, que luego pasó a ser Benetton, más tarde Renault, posteriormente Lotus y finalmente volvió a manos de Renault, que en 2021 lo rebautizó como Alpine.

Este “árbol genealógico” implica que todos los autos históricos —incluido el Lotus E20— forman parte del patrimonio del equipo con base en Enstone, donde aún se conservan monoplazas, trofeos y piezas de distintas épocas.