¡Impactantes! Mirá las espectaculares fotos exclusivas de LMNeuquén en el Torneo Internacional de Sumo

El pasado 14 de septiembre inició la edición de otoño del Torneo Internacional de Sumo en Japón. La competencia, que combina deporte y tradición hace 1500 años, se realiza varias veces a lo largo del año y en esta ocasión se lleva a cabo en Tokio .

El Torneo Internacional de sumo en Tokio es el Aki-Basho (o torneo de otoño) y tiene una duración de 15 días, por lo que llegará a su fin el próximo 28 de septiembre. Esta edición se lleva a cabo en el Ryogoku Kokugikan, estadio en el cual también se celebra la competencia en enero y mayo. Además, a lo largo del año se realiza en otras ciudades del país, como Kioto y Osaka.

El fotógrafo deportivo, oriundo de Neuquén, Sergio Dovio asistió al evento para retratar en exclusiva para LMNeuquén , el tradicional torneo que se realiza desde hace 1500 años . "De ahí el gran apego de los japoneses a ese deporte", expresó.

Durante los 15 días de lucha, cada jornada se inicia con el desfile de los sumitoris (así se conoce a los luchadores de sumo), que participarán, ataviados con batas de colores muy fuertes y motivos tradicionales. Luego se quitarán esas batas para dejarse sus mawashi, o taparrabos grueso fijo en la cintura, e iniciar la lucha.

En qué consiste el deporte

El sumo es el deporte nacional de Japón y se trata de una lucha de contacto. Durante la pelea, un sumitori empuja al otro para sacarlo de los límites del dohyo, o ring circular. El objetivo es lograr que alguna parte del cuerpo, además de los pies, toque el piso.

Las luchas se llevan a cabo controladas por un árbitro que a su vez está supervisado por cinco jueces. Al contrario de lo que sucede por ejemplo en el boxeo, las categorías no están divididas por peso: a veces un luchador puede enfrentarse con otro, con el doble de peso, pero no tiene la lucha perdida por ese motivo, porque depende de técnicas y habilidades. El peso promedio está desde los 125 kg a más de 150 kg.

La vida de los luchadores de sumo está totalmente reglamentada, desde la comida hasta la forma de vestir. La mayoría de ellos viven en comunidad y tienen un lugar de entrenamiento que se puede visitar con entrada previa. Es común cruzarse con ellos caminando en Ryogoku, el barrio donde residen.

Dovio explicó que no es fácil conseguir entradas para disfrutar de un día de torneo. "Tuve la oportunidad en el año 2015. Y nuevamente ahora", contó y aseguró que "contrario a lo que podría parecer un espectáculo inentendible, es muy entretenido y más allá de lo diferente, lo que llama la atención es el aliento del público, el entusiasmo que muestran por sus favoritos y la pasión con que siguen las luchas".

Las mejores fotos del torneo

Torneo Sumo (2) Sergio Dovio

Torneo Sumo (4) Sergio Dovio

Torneo Sumo (5) Sergio Dovio

Torneo Sumo (3) Sergio Dovio

Torneo Sumo (1) Sergio Dovio

Torneo Sumo (6) Sergio Dovio

Torneo Sumo (7) Sergio Dovio

Torneo Sumo (10) Sergio Dovio

Torneo Sumo (9) Sergio Dovio

Torneo Sumo (8) Sergio Dovio

Torneo Sumo (11) Sergio Dovio

Torneo Sumo (12) Sergio Dovio

Torneo Sumo (13) Sergio Dovio

Torneo Sumo (14) Sergio Dovio

Torneo Sumo (15) Sergio Dovio

Torneo Sumo (18) Sergio Dovio

Torneo Sumo (17) Sergio Dovio