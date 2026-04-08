Inesperada derrota de Francisco Cerúndolo en Montecarlo

La mejor raqueta argentina del circuito cayó en sets corridos ante un rival que está en el puesto 53 del ranking mundial.

Francisco Cerúndolo estaba bien perfilado para llegar lejos en el Masters 1000 de Montecarlo . Sin embargo, este miércoles cayó ante el checo Tomáš Machác y se quedó afuera del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo. El 7-6 y 6-3 resulta inesperado por la diferencia de ranking (19 a 53) entre ambos y cómo había llegado el argentino al partido.

Después de su victoria sobre Stefanos Tsitsipas del lunes, Fran estaba entonado y tenía perspectivas de avanzar a octavos, donde esperaba nada menos que Jannik Sinner.

Sin embargo, después de comenzar quebrando el saque de su rival y ponerse al frente en la primera manga, no pudo sostener el nivel. Incluso Machac llegó a sacar para imponerse por 6-3, pero Cerúndolo reaccionó a tiempo y forzó el tie-break. Igualmente, el checo manejó mucho mejor la situación para imponerse por un amplio 7-2.

Ese mazazo fue casi decisivo, porque en la segunda manga el europeo no tardó en volver a quebrar el servicio del argentino y fue trabajando su saque con solidez para encaminarse a una victoria demasiado sencilla para la diferencia de ranking que existe entre ambos. El encuentro se extendió durante una hora y 48 minutos.

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Porque perdió ante Tomas Machac en el #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hhqK4v8RDI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2026

Para Cerúndolo le queda la espina de no poder avanzar y así trepar al puesto 17 del ranking, algo que no pudo hacer nunca en su carrera hasta ahora.

Lo que se le viene al argentino es el ATP 500 de Hamburgo, donde necesita defender los puntos logrados el año pasado llegando a semifinales, lo mismo que los octavos de final en el Masters 1000 de Roma.

Por su parte, Sinner en la segunda ronda aplastó al francés Ugo Humbert con un contundente 6-3 y 6-0.

De esta manera, el único argentino que sigue en carrera en el tercer Masters 1000 del año es Tomás Etcheverry, quien se enfrenta en la segunda ronda con el francés Térence Atmane.