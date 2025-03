Internado: el jugador de Newell´s que se pierde el partido con Boca

Un futbolista de la Lepra tuvo que ser internado de urgencia el pasado lunes y no llegará para el duelo con el Xeneize

El próximo domingo desde las 19:30 en el Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, el local, Newell’s Old Boys recibirá a Boca Juniors en el duelo correspondiente a la 11° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde la Lepra debe rescatar un resultado positivo para salir del fondo de la tabla de la Zona A.

Sin embargo, más allá de la urgencia, el conjunto que ahora dirige el Cristian el Ogro Fabbiani tuvo una muy mala noticia el pasado lunes y se encendieron las alarmas. Sucede que un jugador titular del equipo rosarino debió ser internado de urgencia el lunes por un cuadro respiratorio, y ya se sabe que no estará disponible para el choque frente al puntero.

Además, cabe destacar que el defensor ya había sufrido problemas de esta índole y no pudo decir presente en el amistoso que la Lepra goleó 7 a 0 a Los Andes de Alcorta el pasado viernes en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, donde lo reemplazó Brian Calderara, quién apunta como candidato para ser titular en el partido contra los dirigidos por Fernando Gago.

Recordemos que el lateral izquierdo llegó a Newell's en el último mercado de pases en condición de préstamo sin cargo y con opción de compra procedente de All Boys. Desde ahí, disputó nueve encuentros -seis como titular-, no marcó goles y brindó una asistencia en la victoria 1 a 0 vs Aldosivi, en la tercera fecha del Apertura.

image.png

Vale marcar que la Lepra se ubica en el 14° puesto de la Zona A del torneo con ocho puntos. En su última presentación igualó 1 a 1 ante Estudiantes en condición de visitante y buscará volver al triunfo luego de los empates ante el Pincha y Belgrano por 0 a 0.

La movida en redes de Marcos Rojo

Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel Xeneize, aprovechó su día libre para reencontrarse con amigos y celebrar su cumpleaños, que fue el pasado 20 de marzo. Entre los invitados estuvo Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, quien no solo compartió una velada con el defensor, sino que además le entregó un regalo que llamó la atención de todos: una camiseta de Temperley.

image.png

El cantante, que es fanático del Gasolero y sponsor del club con su banda musical, publicó en sus redes sociales una foto junto a Rojo, quien posó sonriente con la casaca celeste. “Feliz cumpleaños al Marcos de La Plata, el gran capitán, el que nunca cambió”, escribió El Polaco, destacando la autenticidad del futbolista.