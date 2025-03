La movida en redes de Marcos Rojo de la que habla todo el mundo Boca

En este contexto, Marcos Rojo , uno de los referentes del plantel Xeneize, aprovechó su día libre para reencontrarse con amigos y celebrar su cumpleaños, que fue el pasado 20 de marzo. Entre los invitados estuvo Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, quien no solo compartió una velada con el defensor sino que además le entregó un regalo que llamó la atención de todos: una camiseta de Temperley.

image.png

La imagen no tardó en viralizarse y generó sorpresa entre los hinchas boquenses, aunque rápidamente quedó claro que se trató de un gesto de amistad más que de una declaración de intenciones. Además, Cwirkaluk fue anunciado a principios de año como jugador de Temperley, en una movida similar a la que protagonizó el streamer Spreen con Deportivo Riestra en 2024.

Mientras tanto, el equipo Xeneize continúa preparándose en el Boca Predio con la mente puesta en su próximo compromiso. Boca volverá a la acción el domingo 30 de marzo, cuando visite a Newell’s en Rosario a partir de las 19:30, en un partido clave para seguir liderando su grupo en el torneo local.

La respuesta de Boca a los dichos de Leandro Paredes: cuándo creen que volverá al Xeneize

El nombre de Leandro Paredes resuena con fuerza cada vez que se habla del presente y el futuro de Boca Juniors. Campeón del mundo, ídolo en potencia para los hinchas xeneizes, y con una cláusula especial en su contrato con Roma que lo vincula, exclusivamente, a un eventual regreso al club de La Ribera. Sin embargo, y pese al guiño del jugador, en el club optaron por el silencio y hoy su vuelta parece más un anhelo lejano que una realidad próxima.

image.png

Paredes fue titular en la reciente victoria de la Selección Argentina frente a Uruguay, y tras el partido, confirmó ante TyC Sports la existencia de una cláusula que permite su retorno anticipado a Boca: "Sí, es cierto. Es solamente para Boca, nadie más", dijo con firmeza. La declaración renovó la ilusión del hincha boquense, sobre todo en la antesala del Mundial de Clubes 2025, donde se esperaba que Boca reforzara su plantel con nombres de jerarquía.

Pero a pesar del guiño, la dirigencia xeneize optó por no subirse al tren de la expectativa. Según pudo saber Olé, en Ezeiza la respuesta fue clara: "no es momento de hablar de eso". Incluso, se deslizó que ni siquiera está sobre la mesa retomar la propuesta que se había hecho en enero. El pase del jugador parece haber llegado a destino, pero la devolución fue más bien un pase largo, sin dirección clara.

Desde el entorno del club explicaron que el silencio no implica desinterés, sino una posición tomada tras las palabras del mediocampista: "Paredes ya había dicho hace un mes que no era el momento de volver. Tiene un año más de contrato en Roma y no vamos a interferir. Seguramente después del Mundial 2026 pegue la vuelta", aseguraron.

image.png

En enero, cuando aún no se había renovado su vínculo con el club italiano, Boca había tanteado la posibilidad de su retorno. La idea era contar con él para el Mundial de Clubes, pero las diferencias económicas y las condiciones del pase impidieron avanzar.

En ese momento, la imagen de Paredes con la camiseta azul y oro parecía una cuestión de tiempo: enero o junio, pero nunca más allá. Hoy, esa certeza se esfumó. En la misma entrevista con TyC Sports, Paredes fue claro: "No hablé con los dirigentes de Boca, lo hablé con el club (Roma)", dijo sobre la inclusión de la cláusula en su nuevo contrato.

“Tengo que estar completamente agradecido a Roma… el club optó por adelantar la renovación, obviamente poniendo esta cláusula ahí adentro. Agradecido a mi club”, completó el mediocampista, reconociendo que fue la propia institución italiana la que habilitó la posibilidad de volver a la Bombonera.

image.png

Sin embargo, el gesto no fue suficiente para modificar los planes de Boca, que lejos de iniciar gestiones, decidió tomar distancia. Internamente, reconocen que el obstáculo no fue sentimental, sino económico: el contrato que pretendía Paredes se alejaba del tope que maneja el club, que hasta ahora tiene en Edinson Cavani su mejor pago.