Joaquín Narváez y Roxana Flores se quedaron con el K42

Este año el terreno presentó nuevas dificultades y los corredores se enfrentaron a sectores con agua y barro, senderos nevados y un Cerro Bayo cubierto de blanco.

Por decisión de la organización, no se llegó hasta la cumbre y se usó un sendero de desvío por corte climático. Ya en los primeros kilómetros se armó un pequeño grupo de punteros liderado por el finalmente ganador Joaquín Narváez, Diego Simon y el juninense Sergio Pereyra.

Más atrás Ezequiel Pauluzak, Hugo Rodríguez y el colombiano Julián Villegas acecharon a los líderes. Entre las damas, Caroline Alcorta sostuvo la punta de carrera con una buena diferencia sobre Roxana Flores, Florencia Iuorno y Luciana Urioste.

399305208_718771240281961_7274539957806119115_n (1).jpg

La subida al cerro fue decisiva para definir posiciones y emprender el camino de regreso a Plaza de los Pioneros. Allí Narváez logró despegarse de sus perseguidores y comenzó a sellar su victoria. En este punto también se acomodó en segundo lugar Sergio Pereyra y creció la figura de “Tati2 Pauluzak, que se metió entre los líderes de carrera.

La general femenina también cambió en el cerro. Flores superó a la estadounidense en lo más alto del circuito, pasando el Km 32 de competencia.

Finalmente, el catamarqueño Joaquín Narváez se coronó como el mejor corredor de los 20 años de K42. Su tiempo oficial fue de 3h33m59s. Detrás ingresó el juninense Sergio Pereyra (3h42m12s) y el podio se cerró con Ezequiel Pauluzak (3h42m25s).

399280001_718771246948627_4309905928973219934_n.jpg

“Las condiciones han estado durísimas. La nieve en todo el Bayo fue desafiante, muy dura. Hizo que las piernas se me cargaran muchísimo. Pero estoy muy contento. Se me dio, me sentí perfecto. Esta es mi tercera edición. Le agradezco a la gente que estuvo alentando en todo el circuito”, expresó al llegar el ganador.

Entre las damas, la victoria quedó una vez más en manos de la zapalina Roxana Flores, con 4h26m53s. Caroline Alcorta (ganadora el viernes del K15) se ubicó segunda con 4h9m15s y Florencia Iuorno fue tercera con 4h31m9s.

“Feliz de llevarme el número 1 en una de mis carreras favoritas. Salí a correr fuerte y Caroline tiró toda la subida. Estoy muy contenta, trabajé muchísimo y pude desenvolverme muy bien acá”, dijo Roxana en su arribo.

En el K15 masculino que ganó el balcarceño, Nahuel Luengo el viernes con un tiempo de 1h21m59s tuvo a dos neuquinos en el podio, Javier Carriqueo el atleta dos veces olímpico (Beijing 2018 y Londres 2012) con un registro de 1m22s25c y Gabriel Fernando Muñoz Soto (1m22s38c).

En el KFuture sobre seis kilómetros se impuso el zapalino Diego Rebolledo, escoltado por Alfredo Ardiles Caba de Olavarría y Lenadro Guzmán de Zapala.

En damas metieron el 2-1 en el podio las sanmartinenses Mia Borrajo y Maia Coletto ubicándose en tercer lugar la chilena Moria Henríquez Ulloa.