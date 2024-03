Kranevitter contó todo lo que pasó con Demichelis en River

Demichelis-Festejo-Estudiantes.jpg

Y agregó: "Sabíamos lo que teníamos que hacer, lo habíamos entrenado. Nos sorprendió un poco el gol, creo que ahí se complicaron las cosas. Pero estoy feliz por haber ganado una final tan importante".

Quien fue en esta sintonía con el mensaje de Demichelis fue el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, que destacó la importancia de haber afrontado la segunda etapa con un detalle exhausto de cómo salir al terreno: “ "Los videos que nos mostró Martín fueron claros. Entramos con decisión. Los cambios entraron bien y marcaron la diferencia. Ellos nos dieron la mitad de la cancha y nosotros pudimos atacar", contó el goleador de la era Demichelis en diálogo con la cadena televisiva ESPN.

En conferencia de prensa, Micho habló sobre el festejo eufórico y el mensaje a sus jugadores: “ Ustedes (periodistas) hagan las interpretaciones que quieran, era una final y cómo no voy a gritar un gol. Voy a contar algo porque puedo hablar con autoridad de la derrota. Perdí las tres finales más importantes que puede tener un futbolista: de la Copa del Mundo, de la Champions League y de la Copa América. En el entretiempo les dije a los chicos ‘las finales no vuelven y el partido está para jugarlo y ganarlo’. Por eso quería por los chicos entendieran que en el primer tiempo no estábamos jugando bien. Obedecieron, se dedicaron a jugarla y ahí están los frutos. Estaba mi familia, que obviamente se come todos los palazos. Me pude ausentar de lo que se dijo estos días y seguramente si hubiese leído a tantísimos opinólogos que hay, y está bien que suceda en un fútbol y un país tan pasional, tendría que haber cambiado el once inicial cada día. No jugamos bien el primer tiempo y el segundo sí lo jugamos bien”.