La autocrítica del Chango Cravero tras el empate de Cipo con Villa Mitre

"Un partido complicado, Villa Mitre hizo una línea de cinco con tres grandotes que fue medio imposible entrar. Pero igualmente nosotros no tuvimos un buen partido, creo que es la primera vez que acá de local no fuimos como otras tardes, pero lo importante es que no se perdió. En el segundo tiempo entramos con otra actitud, pudimos empatar el partido y tuvimos para ganarlo. En el primer tiempo nos manejaron ellos la pelota, fueron superiores y creo que el empate es justo", señaló el Chango a LU19 tras el partido.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (6).jpg Omar Novoa

"Salvamos un punto. Queríamos ver también la reacción del equipo. Esto es una prueba de carácter, porque los partidos se pueden complicar. Nos costó llegar, no fuimos el equipo de otras tardes, pero lo importante es que no se perdió. Dejamos tres en el fondo y lo fuimos a buscar. Me gustó la actitud en el segundo tiempo", rescató el entrenador de Cipo.

"Traíamos seis partidos ganados consecutivamente, pero es difícil mantenerse. Pero sacamos un punto importante y seguimos arriba. Fue un partido duro", describió Cravero.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (20).jpg Omar Novoa

En el banco hubo respuestas para Cipo

Los cambios para el complemento dieron sus frutos, ya que Federico Acevedo generó la jugada del penal y Matías Páez lo cambió por gol.

"Contento por Fede. Desde que llegamos lo tenemos entrenando con nosotros, estos días lo vimos bien, le dimos la posibilidad, tuvo alguna chance y el penal se lo hicieron a él. Es un jugador importantísimo que nos puede dar una mano grande", dijo Cravero.

Con pocas convocatorias en el año, el delantero se va ganando sus minutos. "Tuvimos un partido difícil. Venía esperando la vuelta hace bastante, me tocó entrar en un partido complicado, pero contento. Nos enteramos en el vestuario (del cambio de planteo). El segundo tiempo buscamos más por los costados, nos asociamos mejor y quedamos ahí nomás de ganarlo", señaló Acevedo.

"Fue un partido complicado. Sabíamos que no podíamos perder, siempre es bueno sumar y pudimos rescatar un empate. Contento por el equipo, por la garra que pone partido a partido, eso me deja contento y orgulloso. Siempre que me toca trato de aportar algo, no me gusta entrar por entrar y por suerte se dio el gol", señaló Matías Páez, el autor del empate desde los doce pasos.

Quedan cinco fechas para finalizar la fase regular y es un hecho que Cipo clasificará a la zona campeonato, lo cual implicará mantener la categoría con mucha antelación y la chance de pelear por el primer ascenso.