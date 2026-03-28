Deportes La Mañana Motocross La ciudad vive a pleno la primera fecha del Campeonato del Sur de Motocross con más de 180 pilotos

La ciudad vive a pleno la primera fecha del Campeonato del Sur de Motocross

Este fin de semana, la ciudad de Neuquén está viviendo la primera fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, con la participación de más de 180 pilotos de distintos puntos del país. La actividad se convirtió en el preludio de un evento de mayor envergadura que será el 11 y 12 de abril, cuando se disputará la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross también en la ciudad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la magnitud del evento y el compromiso de la gestión de Mariano Gaido con el deporte. "Es un espectáculo que congrega sin lugar a dudas muchísima gente, muchísimo público, y de gran atracción para la ciudad", señaló la funcionaria, quien subrayó que la Municipalidad de Neuquén viene acompañando al Motocross Club en el desarrollo de todas las fechas de los distintos campeonatos que se disputan en la pista local.

“Acá tenemos un doble impacto en la ciudad: por un lado, el valor recreativo y deportivo para la ciudadanía; por el otro, el movimiento económico y turístico que implica recibir pilotos, equipos y público de otras provincias”, destacó la funcionaria quien marcó un escenario natural único en el país, “como es el Coliseo de la Barda, que siempre resulta un atractivo para los competidores del motocross".