La crítica que recibió Gallardo de Benzema por su paso por Arabia

Marcelo Gallardo no tuvo un buen paso por el Al Attihad de Arabia Saudita al que llegó siendo una mega estrella, reparado por resultados de primera línea que había tenido en River. De hecho, el entrenador tuvo que armar las valijas y decir adiós antes que termine du contrato millonario con el club.

Desde su llegada a la institución, la relación con la mega estrella del equipo Karím Benzema, ex primer delanrero titular de Real Madrid de España, no fue buena y desde su llegada la relación empezó a caminar por un trayecto sinuoso que no le permitió a ambos tener una relación normal.