La desafiante frase del presidente del Atlético Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

Enrique Cerezo se refirió a los rumores que indican que el delantero argentino abandonará la institución en el próximo mercado de pases.

Enrique Cerezo , presidente del Atlético de Madrid , dejó en claro una vez más que no quiere saber nada con la idea de que Julián Álvarez abandone el Colchonero. El ex jugador de River es, hoy por hoy, la principal arma de la ofensiva del equipo del Cholo Simeone.

“Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar”, aseguró en una improvisada conferencia de prensa en la previa al duelo frente a Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League. A todo esto, como ya es de público conocimiento, el delantero argentino es pretendido por varios clubes de Europa, entre ellos el conjunto blaugrana. Ante rumores de una posible salida le consultaron al mandatario si podía asegurar la continuidad del goleador para la temporada siguiente. “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”, repreguntó desafiante.

En el ida y vuelta también remarcó: “Te lo voy a explicar bien claro, tu eres inteligente y lo vas a entender: Tiene contrato con el Atlético de Madrid”. Por otro lado, acusó a los periodistas de “nunca cerrar las puertas” a la posibilidad de que el cordobés de 26 años deje el club madrileño. Cansado de responder a las preguntas por el interés del Barça, Cerezo sentenció: “Si un jugador tiene contrato con ese equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues dime tu que es lo que puede pasar”.

Embed - Enrique Cerezo BROMEA con un periodista al ser preguntado por el futuro de JULIÁN ÁLVAREZ

Álvarez, llegó a Atlético de Madrid en 2024 y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030. En su estadía lleva 46 goles y 17 asistencias en 101 partidos, lo que da un promedio de 0,45 tantos por encuentro y aproximadamente una participación en ellos cada dos juegos.

El golazo de Julián Álvarez en la victoria del Atlético de Madrid sobre Barcelona

Otro golazo espectacular de Julián Álvarez para Atlético de Madrid recorre el mundo. El argentino ejecutó un tiro libre de manera soberbia y contundente para abrir el camino a la victoria de su equipo frente al Barcelona y como visitante. El delantero metió el primero antes del final del primer tiempo en el 2 a 0 del conjunto del Cholo Simeone por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Iban 40' del primer tiempo y todo estaba parejo, hasta el que Julián entró en juego. Un pase suyo derivó en la corrida de Giuliano Simeone, que fue bajado por Cubarsí cuando se iba mano a mano con Ter Stegen. El árbitro István Kovács le mostró la roja por último recurso y la serie empezó a inclinarse para el Colchonero. Es que de esa pelota parada vino la joya de Álvarez, que la colgó del ángulo y salió festejando con sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2041966561217400864&partner=&hide_thread=false "Julián Álvarez":

Por su gol contra Barcelona en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/WSPBCujwiQ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2026

Ya en el complemento, la visita aprovechó la ventaja numérica. Antoine Griezmann encontró a Mateo Ruggeri proyectado por izquierda y su centro encontró a Alexander Sorloth entrando por la mitad del área. El delantero desvió con zurda y de primera para estampar el segundo y darle un gran resultado al Aleti de cara la vuelta.