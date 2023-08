La desopilante promesa de Toti Pasman si Boca gana la 7ma Libertadores

El periodista no temió a la hora de prometer qué hará en caso de que el Xeneize gane la Copa. Tan es así, que reveló que no le importará ir contra sus principios.

Sucede que en el último tiempo, Toti Pasman se mostró como una de las personas que no banca para nada la gestión de Juan Román Riquelme. Sin embargo, está dispuesto a tirar todo por la borda si el Xeneize da la vuelta en la Copa Libertadores.

Es que, en lo que fue la presentación de Edinson Cavani, algo se movilizó en las fibras internas del periodista que lo llevaron a pensar que este año puede darse la obtención de la Copa Libertadores, hecho que no sucede desde hace más de 15 años.

Toti-Pasman-Boca-Libertadores.mp4

En el aire de su programa se animó a hacer una promesa para atajarse de lo que puede llegar a pasar si Boca logra coronarse como campeón de la Libertadores por séptima vez en su historia.

"Si Boca gana la Séptima Libertadores el 4 de Noviembre en el Maracaná, posiblemente contra River, yo me hago Riquelmista. Yo la panquequeo toda y me hago Riquelmista", prometió Toti Pasman sobre cómo puede llegar a cambiar su postura si el Xeneize suma una estrella más a su escudo.

“Le perdono que sea hincha de Tigre, le perdono el pasacalle, le perdono todo. Le pido a Fava que me lleve a comer un asado con Chanchi, el Chelo, Cascini, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez. No me importa nada”, bromeó con sus compañeros ante la promesa que estaba realizando.

Toti-Pasman-Boca.jpg

"Voy a darle un voto positivo a esta llegada de Cavani a Boca que, a mí me conquistó. Creo que es un salto de calidad, para que definitivamente, Boca pueda pelear, en serio, a fondo, ganar la Séptima", concluyó exponiendo la ilusión que generó el fichaje estrella de Boca.

Por lo pronto, Toti Pasman realizó su promesa de cara a la Copa Libertadores e hizo hincapié en las diferencias ideológicas que tiene con Juan Román Riquelme, ya que lo único que podría hacer que vea con buenos ojos su llegada es que su equipo se consagre como campeón de América.