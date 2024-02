La dolorosa razón por la que un subcampeón del mundo en Brasil 2014 no volvió a jugar en Argentina

" Sufrí mucho a nivel emocional después de perder la final del Mundial 2014 y por eso no volví nunca más a la Argentina ", esbozó el mediocampista de mencionada camada Lucas Biglia en diálogo con Tyc Sports, donde confirmó su retiro del fútbol profesional.

Biglia-Retiro.mp4

Y agregó: "Ángel Di María y Gonzalo Higuaín fueron acribillados por muchos hinchas y periodistas después de perder las finales. Nosotros sufríamos porque veíamos lo que daban y hacían por jugar en la Selección argentina. Desde el 2014 al 2018 recibimos palos desde todos lados", contó y afirmó: "La última entrevista que di fue en el 2020 y decidí no hablar más hasta hoy porque sufrí mucho".

Todo lo vivido a partir de aquel año generó que pierda el deseo de volver a jugar en Argentina. "Hubo llamados de Argentina que agradezco, pero no era la intención volver. Entonces pasó el tiempo y me pareció que era más importante el deseo de mi familia que mi carrera. Hablé con Argentinos e Independiente, fueron insistentes los dos y lo agradezco mucho, pero no entraba en los planes familiares".

Y contó sobre su futuro: “Me gustaría dirigir en la Argentina, estoy mentalmente más preparado ahora, no estaría volviéndome loco con el qué dirán ni dejándome llevar por lo que se dice. Mi prioridad es trabajar con chicos para transmitir mi experiencia en un principio, y si después se da la oportunidad de llegar a primera división, bienvenido sea”.

Lucas Biglia.

Con la despedida de Biglia de la actividad futbolística, solo seis jugadores de la mencionada Selección continúan siendo futbolistas profesionales: Sergio Romero y Marcos Rojo (Boca), Federico Fernández y Enzo Pérez (Estudiantes de La Plata), Ángel Di María (Benfica) y Lionel Messi (Inter Miami).

Su alegría por sus excompañeros tras la obtención de la Copa del Mundo

"Siguieron y no hubo nada que los detuviera, así que estoy muy feliz por ellos. Y estoy contento por el cuerpo técnico porque a muchos los conozco, sobre todo a Lionel Scaloni, con quien viví el mundial de 2018. No tiene doble discurso y eso habla muy bien de él", afirmó sobre sus excompañeros Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Y agregó sobre Scaloni: "Se veía a un chico muy preparado, con mucha pasión, metiéndose siempre en los entrenamientos y buscando soluciones a cualquier problema. Cuando uno tiene pasta, se percibe enseguida".