La dura sentencia de un jugador de Argentinos por la patada de Ander Herrera de la polémica

Boca inició el Torneo Apertura 2025 con un empate 0-0 frente a Argentinos Juniors en La Bombonera , en un partido que dejó más preguntas que respuestas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Fernando Gago. A pesar de un sólido mercado de pases ( con el refuerzo de Ander Herrera como estrella) , el Xeneize no logró imponer su jerarquía en el campo y terminó igualando en un encuentro trabado y marcado por la controversia arbitral.

El árbitro Hernán Mastrángelo decidió no sancionar la acción con tarjeta roja, argumentando que no hubo plancha y que el impacto fue con el empeine. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, que tampoco consideró necesario que el juez principal revisara la acción. Esto generó indignación en el banco y entre los jugadores del Bicho.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos, expresó su descontento tras el partido en diálogo con ESPN: "La verdad que en la cancha ya me pareció que era roja. El árbitro decía que no había sido plancha, pero los tapones estaban marcados en la rodilla. Me genera impotencia porque si esto pasa del otro lado, claramente es roja. Pero bueno, son cosas que pasan acá".

Embed Las picantes frases de Francisco Álvarez tras revivir la jugada entre Ander Herrera y Lescano:



"COSAS QUE PASAN ACÁ..."



"SI ES DEL OTRO LADO ES ROJA" pic.twitter.com/GGT9HzYkqA — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2025

Ander Herrera habló tras su debut en La Bombonera

Por su parte, Ander Herrera ofreció su visión de la jugada y negó que mereciera una sanción mayor. “Fue una jugada fuerte, pero toqué la pelota primero. No fue mi intención lastimar a nadie. Me disculpé con Lescano y con el capitán de Argentinos en ese momento”, explicó el exjugador del Athletic Bilbao.

El español también habló sobre sus sensaciones en su primer partido oficial en La Bombonera: “Es impresionante. La Bombonera es una locura, la hinchada no deja de alentar. Sentí la piel de gallina durante todo el partido”, declaró, dejando en claro su entusiasmo por vestir la camiseta azul y oro.

A pesar del empate, el torneo recién comienza y Boca tiene tiempo para corregir los errores mostrados en este debut. Con varios refuerzos que todavía deben adaptarse al equipo y un calendario cargado, el desafío para Fernando Gago será encontrar el funcionamiento ideal para un plantel que aspira a pelear en todas las competiciones. Sin embargo, el Xeneize deberá hacerlo sin dejar margen para más polémicas que afecten su desempeño en el torneo.