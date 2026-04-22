La entrevista a Luis Scola que casi termina en tragedia

El exjugador de básquet de la NBA fue entrevistado en Olga, cuando un auto casi se estrella contra el estudio.

El estudio de Olga , ubicado en Palermo Hollywood, fue sede nuevamente de una escena de terror: dos autos chocaron en la intersección de Humboldt y Cabrera, dejando a uno de ellos cerca de impactar contra el frente vidriado del canal donde se encontraba Luis Scola dando una nota para el programa "Soñé que volaba", conducido por Migue Granados .

El exjugador de Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, se encontraba allí en su condición de embajador de la NBA , liga donde jugó entre 2007 y 2017. En estos días, mientras recientemente comenzaron los playoffs de la liga de básquet más importante del mundo, el trofeo Larry O'Brien que se llevará el ganador se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires para su exhibición en público y ante los medios.

Cuando el accidente ocurrió, Scola y los integrantes del panel no pudieron ocultar su sorpresa, con varias reacciones diferentes. "No, no otra vez", esbozó uno de los miembros del equipo, en referencia a un accidente que ya había ocurrido tiempo atrás y que también termina con un auto estampado contra el vidrio en el mismo programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/2046975695453044897&partner=&hide_thread=false CASI NOS CHOCAN (otra vez)



Ya sé que Migue dijo último año, pero tampoco así che https://t.co/97Ry8ZSZmB pic.twitter.com/hYcQerKgKS — OLGA (@olgaenvivo) April 22, 2026

“Se la recontra dieron…”, “Estuvo al borde de…” y “Están todos bien, está todo bien…”, dijo el resto para intentar llevar tranquilidad a los que se encontraban mirando el streaming desde sus casas. También había gente presente en la esquina, para ver de cerca a su ídolo, que pudo esquivar al auto debido a que el accidente no se produjo a una velocidad alta.

Luego de la tensión, Granados intentó romper con ese momento haciendo un chiste: "Era fanático de Luis, vino a verlo de cerca”. Mientras que Homero Pettinato agregó: “Luis está contento porque pasó algo en esta vida nueva”.

La carrera de Luis Scola en el básquet

Luis Scola construyó una carrera que lo puso entre los nombres más importantes en la historia del deporte argentino. Identificado para siempre con la Selección Argentina, fue una de las grandes caras de la Generación Dorada junto con Emanuel Ginóbili y Andrés Nocioni, además de convertirse en un símbolo de liderazgo por su rol de capitán. Su recorrido empezó en el club Ciudad de Buenos Aires y tuvo un primer gran salto en Ferro, dentro de la Liga Nacional de Básquetbol. A partir de ahí, su camino siguió en el exterior y ya no volvió a competir en el torneo local.

Con la camiseta albiceleste escribió algunos de los capítulos más recordados del básquet nacional. Uno de los momentos más altos llegó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando Argentina volvió a eliminar al Dream Team de Estados Unidos y luego se quedó con la medalla dorada tras la final frente a Italia. Aquella conquista colocó al país en un lugar de privilegio, al transformarse en uno de los pocos campeones olímpicos y del mundo de este deporte.

A nivel de clubes, también dejó una huella fuerte en la NBA. Entre 2007 y 2017 disputó diez temporadas en la liga más importante del planeta y pasó por Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets. Más adelante, lejos de bajar el nivel de exigencia, continuó su trayectoria en otras competencias de peso, con experiencias en China e Italia. A los 45 años, ya en una nueva etapa de su vida, Scola sigue siendo una referencia ineludible del básquet argentino.