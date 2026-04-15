La explosiva frase con la que Úbeda calentó la previa del Superclásico: "Ya ganamos el año pasado"

El entrenador fue contundente con una frase previo al duelo frente a River que tendrá lugar el domingo desde las 17 en el Más Monumental. Qué dijo tras la victoria ante Barcelona de Ecuador por Libertadores.

Boca atraviesa un presente de ensueño en comparación con el rendimiento que tenía hace algunas semanas previo a la llegada de Leandro Paredes al plantel para batallar por la Copa Libertadores. Con gran parte siendo los mismos jugadores, es otro equipo, consiguiendo un buen funcionamiento y revalidando la imagen del entrenador Claudio Úbeda que empieza a ganar respeto.

Seguramente que las dos victorias en el certamen internacional han sido importante en el equipo debido a que continúa siendo la obsesión del hincha desde su última obtención en 2007, pero en el corto plazo tendrá una prueba clave que también marcará el proceso del entrenador aunque está más sólido que nunca: el superclásico ante River, el próximo domingo a las 17 en el estadio Más Monumental.

Luego de conseguir la victoria ante Barcelona de Ecuador con un contundente 3-0 donde mostró superioridad ante su rival, el entrenador se sentó en conferencia de prensa y calentó la previa del duelo ante el millonario con una frase inesperada que resonó en el rival.

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“Ya ganamos el año pasado acá y ahora nos toca de visitante. Ojalá podamos hacer el mejor partido posible”, soltó el entrenador ante la prensa dejando en claro su confianza para el partido y el deseo de llevarse los tres puntos. Sin embargo, en frente habrá un equipo renovado también que logró ganar cinco de los seis partidos que dirigió desde su llegada al millonario.

Las frases de Úbeda

“Lamentablemente fue una pérdida grande, queda respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión"

Sobre la injerencia de la lesión en lo anímico: “Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que les queda a los jugadores no es buena. Sabés que se te lesiona un compañero y estás pendiente de eso. Más allá de eso, hicimos mucho foco en la concentración de este partido, en cómo trabajarlo porque sabíamos que ellos iban a trabajar sobre los espacios que dejemos cuando atacamos. Trabajaron bien los laterales”

Sobre el gol de Ander Herrera: “Si miraron el banco de suplentes, estaban todos los compañeros y nosotros, contentos por el gol de Ander. Es una persona muy noble, positiva dentro del grupo, muy capaz. Es de los jugadores que hablan bien dentro de la cancha, nos pone contentos que le vaya bien”.

Análisis del encuentro: “Fue un gran partido, los primeros 25 minutos el partido estuvo bastante dividido, más presencia nuestra en arco rival, pero divida la posesión de la pelota. Después del parate en el PT, tuvimos un dominio más notorio, hicimos el gol y después el resto del partido sostuvimos el funcionamiento, la posesión de pelota y la cantidad de llegadas. Pudo haber sido más holgado el resultado, si éramos más certeros, pero lo bueno que lo estamos generando”. Úbeda-Firma-Portada

“Físicamente, cuando uno gana se recupera más rápido, el ánimo también ayuda a que esa recuperación se haga más rápida. Estamos en tiempo de llegar bien a ese partido, vamos a ver la evolución de los que están más cansados, y después más cerca del fin de semana tomaremos decisiones de quién estará para jugar. Estamos en tiempo de llegar bien a ese partido”.

Sobre el duelo ante River: “Al Superclásico ya lo teníamos en la cabeza desde antes, pero no podíamos decir nada je, para mí es muy valorable el trabajo de hoy, porque Barcelona es un equipo que normalmente de visitante tiene mejores resultados que de local, tuvimos la paciencia de saber cómo romper esa defensa y desequilibrar, volvimos a hacer gol de pelota parada con Di Lollo, Santi (Ascacíbar) hizo un gran partido, tuvo mucha participación en llegadas de posición de gol, eso ayuda para pensar en lo que viene, y ahora sí de lleno puesto la cabeza en el Superclásico del domingo y hacer el mejor partido posible”.

“¿Mejor partido desde que llegué? No sé, sé que es un resultado importante, ganar Copa Libertadores en casa ante un rival que sabe jugar partidos de copa, es importante, hemos ganado algunos otros partidos importantes, pero hoy a nivel trascendencia puede ser que sea así“.

“Trabajamos para que participen todos en las acciones ofensivas, los dos nueve hicieron un gran partido con desgaste tremendo ante los centrales del Barcelona, y eso genera el rompimiento de los volantes. Cuando ellos formaron una línea de 5, nosotros subimos a los laterales de ellos y se generan espacios por los costados y penetrar, y así vino el gol de Ascacíbar”.

“¿Si tenemos el mejor mediocampo de Argentina? Yo creo que tenemos un muy buen equipo para competir, no soy quien para decir si tenemos el mejor o no, para eso están ustedes, valoro mucho la predisposición y actitud del plantel para tirar para adelante y estar juntos, y pensar lo que queremos para el futuro, y eso a mí me reconforta".

“Aranda y Zeballos jugaron un rato juntos. Ojalá lo tenga siempre a ese problema, la dificultad de elegir, Eze está volviendo, se nota que está falto de ritmo de la competitividad. La posición original de él es ahí, sobre izquierda, porque le queda el pie para jugar a pie cambiado, la de Tomi se adapta a jugar por fuera, atrás del 9, de enganche, es un chico que tiene una variedad de posibilidades donde ponerlo que nos da amplitud para decidir”.

“Zeballos siempre que tenga espacios va a tener más posibilidades de ser desequilibrante, hoy entró poco tiempo, no creo que sea una dificultad para él tener un recorrido más largo, es un chico que está físicamente súper apto para poder hacerlo. Cuando uno vuelve de una lesión importante, es necesario que agarre minutos y se suelte para llegar a su mejor versión”.

“Es importante ganar, con un margen de goles que ayuda, nos faltan partidos de visitante y cuando asegura la condición de local, sumado al que ganamos de visitante con Católica, nos posiciona mejor”.

“Sabíamos que íbamos a tener una Bombonera que explotaba y nos iba a apoyar incondicionalmente, así fue y nos ayudó mucho a poder ganar el partido. Tener 6 sobre 6 es gratificante, recién empezamos pero cuando se dan los resultados positivos se genera más confianza en el grupo, en contagiar a los compañeros, sentirse más sueltos dentro de la cancha, hay mayor ánimo”.

De odiado a amado: el extraño gesto de Úbeda con un hincha que le pidió una firma durante el partido

Boca se floreó ante Barcelona de Ecuador, un equipo que no ofreció resistencia y dejó a merced del local el partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo que en la antesala parecía un duelo complejo debido a que los ecuatorianos solían hacerse fuerte de visitante, terminó siendo un partido sin sobresaltos que pudo superar para conseguir su segunda victoria al hilo en el certamen.

Tanta fue la tranquilidad en el cierre del partido que el entrenador Claudio Úbeda, aplaudido por la platea tras el encuentro, tuvo un gesto llamativo con un hincha que no pasó desapercibido. Cuando el partido estaba en marcha transitando su etapa final y el marcador lo tenía en ventaja por dos goles a falta de dos minutos para el cierre, un hincha le pidió que le firme la camiseta.

Sin impedimentos para el pedido, el hincha arrojó su camiseta a las manos del DT que con una leve sonrisa firmó la camiseta y se la devolvió. Ante esta situación inesperada, los jugadores que estaban en el banco de suplentes mostraron su sorpresa.