La foto de Enzo Pérez a horas de la final con River que se volvió viral

Cómo terminó la relación entre Enzo Pérez, Rive y Demichelis

Aunque los rumores de una mala relación con Demichelis nunca fueron confirmados por los protagonistas, la salida de Enzo Pérez generó revuelo en River, y la incógnita persiste sobre cómo será recibido por los fanáticos. Su llegada a Estudiantes se caracterizó por sus expectativas de ser cuidado y recibir cariño, como expresó en su video de presentación con el Pincha.

Enzo 2.jpg

"Sabía que me iban a cuidar, sabía que me iban a dar cariño, me iban a brindar en el día a día lo mejor para que yo me sintiera cómodo. Y también uno cuando va terminando su carrera futbolística necesita un poco de todo eso y sabía que acá lo iba a encontrar", afirmó Enzo Pérez.

Con la posibilidad de ser el titular y capitán del Pincha en este encuentro, Enzo Pérez se enfrentará a su pasado en River, en un duelo que va más allá de lo deportivo y que promete emociones fuertes en la Supercopa Argentina.