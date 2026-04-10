La fuerte pelea de un argentino en Atlético Madrid con la prensa por el escándalo con Barcelona

Un futbolista que además es convocado a la Selección argentina tuvo un acalorado cruce con periodistas por una jugada que despertó suspicacia.

La victoria del Atlético Madrid ante el Barcelona por Champions League sigue dando que hablar y desde los clubes se están sacando chispas públicamente por una jugada que abrió un sinfín de hipótesis. Ocurrió cuando el defensor Marc Publili paró la pelota con la mano tras un pase del arquero Juan Musso que tuvo distintas apreciaciones.

Como se debía aun saque de arco, desde los culé afirman que el arquero había sacado mientras que el colchonero sostienen que fue un pase pare que saque el defensor. Ante esa disputa crecieron los cruces entre las partes. Tanto es así que post partido el jugador Giuliano Simeone , convocado en el último período con la Selección argentina, se calentó con la prensa y tuvo un acalorado cruce.

“Esa jugada me la dijeron también recién, no llegué a verla. A ver…”, dijo y analizó al ver el movimiento: “No, pero ahí está sacando Marc, ¿no? Agarró la pelota para sacar, para sacar. No, no, la toca ahí Marc para sacar...".

Giuliano Simeone periodistas

"Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido, ¿o sí? ¿Sacó Juan en todo el partido? Juan Musso, ¿sacó en todo el partido él? Nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores”, dijo mientras levantaba temperatura el enfrentamiento y cerró enojado ante la insistencia del periodismo: “El árbitro no lo cobró, entonces no sé. Entonces no sé por qué no lo cobró”.

La decisión de Barcelona sobre el caso

Por esta situación, el Barcelona elevó una queja formal ante la UEFA por el desempeño del árbitro István Kovács en la serie por los cuartos de final de la Champions: "El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado".

"La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti", dijo en su reclamo apuntando en esa situación.

La fuerte pelea de un jugador de la Selección en Atlético de Madrid con la prensa que dio la vuelta al mundo

Otro golazo espectacular de Julián Álvarez para Atlético de Madrid recorre el mundo. El argentino ejecutó un tiro libre de manera soberbia y contundente para abrir el camino a la victoria de su equipo frente al Barcelona y como visitante. El delantero metió el primero antes del final del primer tiempo en el 2 a 0 del conjunto del Cholo Simeone por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Iban 40' del primer tiempo y todo estaba parejo, hasta el que Julián entró en juego. Un pase suyo derivó en la corrida de Giuliano Simeone, que fue bajado por Cubarsí cuando se iba mano a mano con Ter Stegen. El árbitro István Kovács le mostró la roja por último recurso y la serie empezó a inclinarse para el Colchonero.

Es que de esa pelota parada vino la joya de Álvarez, que la colgó del ángulo y salió festejando con sus compañeros.

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Tuvo participación importante Juan Musso, arquero argentino que integra la selección nacional. El "1" visitante tuvo una actuación destacada con varias intervenciones que mantuvieron el cero en su arco.

Ya en el complemento, la visita aprovechó la ventaja numérica. Antoine Griezmann encontró a Mateo Ruggeri proyectado por izquierda y su centro encontró a Alexander Sorloth entrando por la mitad del área. El delantero desvió con zurda y de primera para estampar el segundo y darle un gran resultado al Aleti de cara la vuelta.