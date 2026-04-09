Polémica en España: el Barcelona presentó una queja por el arbitraje contra Atlético de Madrid
El conjunto blaugrana enfatiza en un penal no cobrado en el duelo por los cuartos de final de la Champions League.
El Atlético de Madrid dio el golpe de visitante al vencer 2-0 al Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Y aunque falta todavía la vuelta para definir al semifinalista español, el conjunto blaugrana explotó por el arbitraje en el partido.
El culé hizo una presentación a la UEFA por una jugada específica: a los 54 minutos del encuentro, Marc Pubill, defensor Colchonero, tocó la pelota con la mano tras un pase del arquero. Todo Barcelona reclamó penal, pero el árbitro Istvan Kovacs no cobró nada y no fue llamado desde el VAR.
La presentación de Barcelona ante la UEFA
"FC Barcelona informa que sus servicios legales han presentado hoy una queja ante la UEFA en relación con los sucesos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid. El Club considera que el arbitraje no se ajustó al reglamento vigente, influyendo directamente en el desarrollo del partido y en su resultado", comenzó el comunicado del club en su página web.
Con respecto a la jugada del posible penal y el pedido del departamento legal, el Barcelona comunicó: "El Club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes".
Incluso el DT del conjunto catalán, Hansi Flick, hizo mención a esta jugada en su conferencia de prensa: "Para mí, era la segunda tarjeta amarilla, roja clara y penalti. Y quizá cambiaba todo. Pero creo que ellos no pueden explicar el porqué no se señaló eso".
El Barcelona incluso presentó, entre las pruebas del error arbitral, una jugada igual que se sancionó en la Champions League pasada entre Brujas y Aston Villa. El encuentro fue disputado el 6 de noviembre de 2024, y se señaló penal cuando el defensor Mings tomó la pelota con la mano tras un pase del Dibu Martínez.
Así fue la victoria del Atlético de Madrid en Champions League
El Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona y tiene un pie en las semifinales de Champions League. El primer tanto, a los 44 minutos, fue del argentino Julián Álvarez, que la clavó al ángulo tras un hermoso tiro libre. En la falta que derivó en esa pelota parada, fue expulsado Cubarsí por último recurso.
Ya en el complemento, a los 70 minutos, la visita aprovechó la ventaja numérica. Antoine Griezmann encontró a Mateo Ruggeri proyectado por izquierda y su centro encontró a Alexander Sorloth entrando por la mitad del área. El delantero desvió con zurda y de primera para estampar el segundo y darle un gran resultado al Aleti de cara la vuelta.
El próximo martes, en cancha del Atlético de Madrid, será la vuelta de esta llave de cuartos de final de la Champions League. Los dirigidos por el Cholo Simeone buscarán volver a unas semifinales, en la que enfrentarían al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa, con el conjunto inglés con la ventaja del 1-0 de la ida.
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