Polémica en España: el Barcelona presentó una queja por el arbitraje contra Atlético de Madrid

El conjunto blaugrana enfatiza en un penal no cobrado en el duelo por los cuartos de final de la Champions League.

El Atlético de Madrid dio el golpe de visitante al vencer 2-0 al Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League . Y aunque falta todavía la vuelta para definir al semifinalista español, el conjunto blaugrana explotó por el arbitraje en el partido.

El culé hizo una presentación a la UEFA por una jugada específica: a los 54 minutos del encuentro, Marc Pubill, defensor Colchonero, tocó la pelota con la mano tras un pase del arquero. Todo Barcelona reclamó penal, pero el árbitro Istvan Kovacs no cobró nada y no fue llamado desde el VAR.

"FC Barcelona informa que sus servicios legales han presentado hoy una queja ante la UEFA en relación con los sucesos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid. El Club considera que el arbitraje no se ajustó al reglamento vigente, influyendo directamente en el desarrollo del partido y en su resultado", comenzó el comunicado del club en su página web.

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Con respecto a la jugada del posible penal y el pedido del departamento legal, el Barcelona comunicó: "El Club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes".

Incluso el DT del conjunto catalán, Hansi Flick, hizo mención a esta jugada en su conferencia de prensa: "Para mí, era la segunda tarjeta amarilla, roja clara y penalti. Y quizá cambiaba todo. Pero creo que ellos no pueden explicar el porqué no se señaló eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InvictosSomos/status/2041996444496982439?s=20&partner=&hide_thread=false — HANSI FLICK: "El VAR estuvo muy concentrado hoy… para el Atlético de Madrid. No sé qué pasa en la situación en la que el portero reinicia el juego y el defensor la detiene con la mano. Para mí, era la segunda tarjeta amarilla, roja clara y penalti. Y quizá cambiaba todo. Pero… pic.twitter.com/gZr6LLJSzw — Invictos (@InvictosSomos) April 8, 2026

El Barcelona incluso presentó, entre las pruebas del error arbitral, una jugada igual que se sancionó en la Champions League pasada entre Brujas y Aston Villa. El encuentro fue disputado el 6 de noviembre de 2024, y se señaló penal cuando el defensor Mings tomó la pelota con la mano tras un pase del Dibu Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1854244607678128397?s=20&partner=&hide_thread=false [AHORA] Insólito blooper del Aston Villa en la Champions: Tyrone Mings tocó la pelota con la mano tras un pase del "Dibu" Martínez y el árbitro cobró penal. pic.twitter.com/7w8tq1EhYp https://t.co/YNBSpxYgTR — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 6, 2024

Así fue la victoria del Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona y tiene un pie en las semifinales de Champions League. El primer tanto, a los 44 minutos, fue del argentino Julián Álvarez, que la clavó al ángulo tras un hermoso tiro libre. En la falta que derivó en esa pelota parada, fue expulsado Cubarsí por último recurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2041966561217400864?s=20&partner=&hide_thread=false "Julián Álvarez":

Por su gol contra Barcelona en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/WSPBCujwiQ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2026

Ya en el complemento, a los 70 minutos, la visita aprovechó la ventaja numérica. Antoine Griezmann encontró a Mateo Ruggeri proyectado por izquierda y su centro encontró a Alexander Sorloth entrando por la mitad del área. El delantero desvió con zurda y de primera para estampar el segundo y darle un gran resultado al Aleti de cara la vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2041978170174304299?s=20&partner=&hide_thread=false "Sorloth":

Por su gol a Barcelona en la #ChampionsLeaguepic.twitter.com/9hIwZYHUQk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2026

El próximo martes, en cancha del Atlético de Madrid, será la vuelta de esta llave de cuartos de final de la Champions League. Los dirigidos por el Cholo Simeone buscarán volver a unas semifinales, en la que enfrentarían al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa, con el conjunto inglés con la ventaja del 1-0 de la ida.