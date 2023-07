La "gastada" de River a Boca tras comprar a Facundo Colidio

Luego de decirle que no a Boca , Facundo Colidio terminó eligiendo la vereda de enfrente. Aprovechando esta situación y para recolectar miles de likes, el CM de River en Tik Tok aprovechó para tirarle una indirecta al Xeneize, que pese a sus intentos no logró seducir al delantero.

Es que en las redes sociales de River presentaron al futbolista y mostraron detalles de su llegada. A estos videos, desde la cuenta de Tik Tok los acompañaron con una canción que los hinchas rápidamente interpretaron que hacía alusión a Boca.

Mientras Facundo Colidio recorre el monumental con la camiseta de River en mano, de fondo se escucha Obsesión de Aventura: "Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada; pensando en tu belleza, loco voy a parar; El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio; Y hasta que no seas mía, no viviré en paz...".

Al escuchar la bachata los hinchas estallaron en las redes con miles de comentarios burlándose del rival de toda la vida. Pero hubo una parte de la canción que destacaron: "Además, tú no lo amas, porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo".

Al final del video, el futbolista tomó la palabra y le dejó un mensaje a los hinchas de River que ya se ilusionan con su llegada y disfrutan el hecho de haberse apropiado de un jugador que se formó en Boca: "Bueno, acá les habla Facu. Estoy feliz de estar acá y espero verlos pronto. Les mando un saludo grande a todos los hinchas".