La joven promesa del millonario, que será vendido, le hizo un pedido complicado al City. "Si el City no aceptaba esto, no se hacía la operación", contó su representante Enzo Montepaone.

Claudio-Echeverri2.jpg

"Claudio quería jugar la Copa Libertadores con River, si el City no aceptaba esto, no se hacía la operación. Los otros clubes querían pagar y llevárselo. Va a jugar toda la Copa Libertadores, eso es lo que tenemos hablado. La realidad es que el chico pidió expresamente quedarse a jugar en River", dijo el representante.

Tras el ‘sí’ del Manchester City, Echeverri estará bajo las ordenes de Demichelis para la temporada 2024 y podrá terminar de pulir su juego para luego dar su paso al fútbol europeo y de Premier League, una de las ligas más exigentes a nivel mundial.

En su relato, Montepaone contó: "Los clubes querían avanzar, permanente hablé con River, siempre tuvimos comunicación, es mentira que no contestaba el teléfono. Cada uno cumplió su rol perfectamente, sucedió así: el chico tuvo un excelente Mundial (Sub 17) y tuvo tres ofertas. No se hicieron públicas porque no estábamos en período de traspasos".

Claudio-Echeverria-Portada.jpg

Luego de este pedido y el intercambio de ideas entre ambas partes, el representante afirmó que “la operación está en un 99% finalizada, faltan detalles pequeños”. Además, sumó que “la revisación médica ya se hizo” y que “el anuncio se hará en los próximos días”.