La insólita expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United

El defensor de la selección argentina volvió después de una larga inactividad y vio la roja en el partido contra Leeds.

Iban 11 minutos del segundo tiempo cuando el VAR llamó al árbitro Paul Tierney y este expulsó a Lisandro Martínez . Manchester United perdía 2 a 0 con Leeds en el duelo válido por la fecha 32 de la Premier League. En Old Trafford, el local descontaría posteriormente pero no pudo evitar la derrota.

Martínez volvió después de una lesión que lo marginó 52 días de las canchas. Había tenido una gran salvada en el primer tiempo evitando un gol del rival y se lo vio en buena forma física, más allá de la derrota parcial de su equipo.

El argentino fue expulsado en el inicio del complemento por una jugada inusual: le tiró levemente del pelo al delantero Dominic Calvert-Lewin . En el movimiento previo, buscando la pelota, el rival lo tocó en la cara, en un roce típico de juego.

En primera instancia, Tierney ni siquiera cobró falta, pero al ser llamado por el árbitro asistente, decidió sacarle la roja directa a Lisandro.

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Porque fue expulsado en el partido de Manchester United contra Leeds pic.twitter.com/XbrXlVK1Hh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2026

El partido

Manchester United perdió 2-1 este lunes ante Leeds United en Old Trafford, por el cierre de la fecha 32 de la Premier League 2025/26, en un partido en el que el conjunto visitante se impuso con un doblete del suizo Noah Okafor y aprovechó además la mencionada expulsión Lisandro.

El descuento del local llegó sobre el final, pero no alcanzó para evitar una derrota que frenó su levantada en el torneo.

El equipo de Carrick, que llegaba tercero con 55 puntos, no pudo sostener su buen momento y quedó golpeado en la lucha por asegurar su lugar en la próxima Liga de Campeones. Leeds, en tanto, consiguió un triunfo de enorme valor en su pelea por la permanencia y escaló hasta el 15° puesto de la tabla.

Con este resultado, la parte alta de la Premier sigue con Arsenal como líder y Manchester City como escolta, mientras que Manchester United se mantiene en el tercer lugar, por delante de Aston Villa y Liverpool. Más abajo, Leeds tomó aire y se alejó de la zona roja.

La recuperación de Lisandro, una buena noticia para Scaloni

Más allá de la roja, el regreso de Lisandro Martínez a la actividad es una buena noticia para el técnico de la selección argentina. La lesión de Cuti Romero el último fin de semana determinó que el defensor del Tottenham no podrá volver a jugar para su equipo en esta temporada y llegará con lo justo al Mundial 2026.

Lisandro peleaba por un lugar con Nicolás Otamendi para ser titular en la Copa del Mundo, pero con este panorama ambos podrían compartir la zaga, con el capitán de Benfica como primer marcador central y Martínez por izquierda.