Deportes La Mañana Vasco da Gama La insólita expulsión a un jugador de Vasco Da Gama ante Boca

El árbitro chileno, Piero Maza, tomó una polémica decisión en el duelo de Copa Sudamericana en La Bombonera. Agregar LM Neuquén a







El partido estaba complicado para Boca ante Vasco Da Gama en La Bombonera, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, cuando el árbitro chileno Piero Maza tomó una insólita decisión en favor del Xeneize: expulsó a un futbolista del visitante por una polémica doble amarilla.

El colombiano Andrés Gómez se ganó una amarilla por no dejar sacar rápido a Ascacibar en un tiro libre. En la protesta contra el árbitro chileno, el jugador de Vasco Da Gama puso sus manos sobre el pecho del juez, que inmediatamente sacó la segunda amarilla.

El encuentro estuvo parado varios minutos, ya que el extremo colombiano se negaba a salir sin que el juez revisara la acción en el VAR, aunque finalmente no revirtió su exagerada decisión.