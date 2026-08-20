La insólita frase del vicepresidente de Nacional sobre un jugador de Estudiantes: "El morocho no quiso venir"

Flavio Perchman, dirigente del equipo uruguayo, tuvo un desliz al hablar sobre una de las negociaciones del mercado de pases.

Las negociaciones entre Nacional de Uruguay y Estudiantes de La Plata no llegaron a buen puerto para la cesión del colombiano Edwin Cetré . El vicepresidente del Bolso, Flavio Perchman, contó en diálogo con Carve Deportiva, que fue el propio jugador que no aceptó la propuesta, con una desafortunada frase: "El morocho no quiso venir".

Perchman contó que había dialogado con Marcos Angeleri para que la operación se cierre en un préstamo de año y medio con opción de compra, pero finalmente el extremo colombiano terminó tomando la decisión de quedarse en el Pincha.

Con la llegada de Joaquín Correa y otras alternativas ofensivas, Cetré quedó algo relegado en el equipo del Cacique Medina , por lo que una salida le convenía al jugador para sumar minutos, y al club para tener un cupo para seguir incorporando en el mercado de pases.

El jugador de Estudiantes fue pretendido por Boca y River en anteriores mercados, e incluso estuvo muy cerca de salir al Athlético Paranaense y al Xeneize, aunque tuvo un problema en la revisión médica por una vieja lesión en su rodilla.

La operación estaba cerrada, pero Edwuin Cetré frenó todo. El vicepresidente de Nacional de Uruguay, Flavio Perchman, fue directo al revelar por qué el colombiano no llegará al Bolso: "Estaba cerrado en un préstamo de un año y medio y después el morocho no quiso venir." El… pic.twitter.com/J2k75LHbbh — TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026

Boca se sigue desprendiendo de los apartados del plantel

Boca acordó este jueves la salida de Marcelo Weigandt a Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde el lateral derecho de 26 años jugará a préstamo durante los próximos 12 meses, con una opción de compra incluida en la operación, después de haber quedado fuera de la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre de 2026.

La negociación quedó encaminada durante las últimas horas y la opción de compra podría transformarse en obligatoria en caso de que Weigandt alcance una determinada cantidad de partidos o cumpla las variables deportivas establecidas en el acuerdo.

Por el momento no trascendió públicamente el monto fijado para una eventual adquisición definitiva por parte del conjunto ecuatoriano. El defensor tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y tendrá así una nueva experiencia fuera del club en el que realizó prácticamente toda su formación deportiva.

WEIGANDT SALDRÁ DE BOCA Y SU DESTINO ESTARÁ EN ECUADOR



El lateral, tras no ser tenido en cuenta por Arruabarrena desde el comienzo del semestre, dejará el Xeneize para convertirse en nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que disputa la Copa… pic.twitter.com/Gy0PsfWoGv — Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2026

La partida de Weigandt se produce mientras Boca también tiene encaminada la salida de Juan Barinaga a Racing, por lo que el club se encuentra próximo a desprenderse de dos laterales derechos que comenzaron el año dentro del plantel profesional. El ex Belgrano comenzó el año como titular, para luego quedar por detrás del Chelo en la consideración. En los partidos decisivos del año, Úbeda se decidió por Malcom Braida, que cambió de banda para jugar de cuatro.

El escenario es consecuencia de la reestructuración impulsada por Arruabarrena desde su llegada, con varios futbolistas que dejaron de formar parte de sus planes y comenzaron a buscar nuevos destinos. Los dos laterales derechos fueron apartados por el Vasco, que subió al plantel de Primera a Dylan Gorosito, además de que el club adquirió al uruguayo Leandro Lozano, desde Argentinos Juniors.

De los relegados por el entrenador, el único que sigue en el club es Juan Ramírez, quien volvió de un préstamo en Lanús y todavía no encontró otro club para continuar su carrera.