La lista completa de los equipos que rechazó dirigir Marcelo Gallardo desde que se fue de River

Marcelo Gallardo no caben dudas que dejó un gran paso por River Plate como entrenador, siendo considerado por muchos como uno de los grandes DTs de todo el mundo incluso. Sin embargo, tras su salida del Millonario, el Muñeco aún no ha vuelto a dirigir a pesar de que varios clubes lo tentaron.

Cuando él anunció que no seguiría en River para el 2023, inmediatamente varios clubes se ilusionaron con la posibilidad de contratarlo. No caben dudas que buscaría el salto a Europa, lo que era el paso lógico, pero hasta el momento no hubo nada que lo seduzca y está pronto a cumplirse un año de su último encuentro como DT, aunque ofertas no le faltaron.