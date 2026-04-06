La llamativa advertencia del Bichi Borghi a Boca para el partido contra la Universidad Católica

El Xeneize se prepara para su debut copero y el entrenador le pone picante a la previa del duelo.

Se viene el debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2028 . En un esperado duelo contra la Universidad Católica de Chile , que ha tenido polémica con respecto a la presencia de las hinchadas visitantes, ahora se suma la voz del Bichi Borghi. El entrenador argentino es un autorizado en el tema, ya que además de ser ex DT Xeneize, es un entrenador que conoce, y bastante, el fútbol chileno.

Es así como el entrenador argentino aprovechó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, y se puso la camiseta cruzada para darle su receta del triunfo. El ex DT de la Selección de Chile dirigió al Xeneize entre 2010 y 2011, sin mayor éxito. Con total conocimiento del fútbol argentino, partió adelantando que “Boca va a tener dos inconvenientes en Chile”.

El Bichi hizo un certero análisis de la problemática que tendrá Boca Juniors al jugar ante U Católica en el Claro Arena. “Uno es la cancha, porque en Argentina no hay de esas sintéticas para jugar partidos oficiales. El otro es que Católica viene con golpe anímico bastante importante, veremos cómo se regulan con esas dos cosas”, lanzó.

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Eso sí, el Bichi recalcó que ante Boca Juniors difícilmente la UC no la tendrá tan fácil como con Palestino. Eso, ya que “normalmente no pasarán tantos errores como acá, en un descuido tal vez”. “Con Merentiel no sé qué dupla de centrales tiene que jugar. Creo que (Cristián) Cuevas va a ir atrás, es una urgencia, el Chueco (Mena) viene saliendo de lesión larga”, cerró.

Cuál es el equipo que prepara Claudio Úbeda para el debut de Boca en Libertadores

La Copa Libertadores sigue siendo una obsesión para Boca que se prepara para el debut que tendrá este martes desde las 21.30 ante la U. Católica, en lo que será el regreso a la competición después de dos años sin participar debido a que no logró la clasificación. El entrenador Claudio Úbeda ya piensa su equipo titular para arrancar el certamen con el pie derecho.

En las últimas horas mostró que el equipo respondió bien implementando una rotación, principalmente en defensa, con la vuelta de Marco Pellegrini, Malcom Braida, entre otros jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba de visitante. Para el primer partido de la temporada en el torneo internacional, Úbeda piensa contar con el mediocampista capitán y campeón del mundo Leandro Paredes quien ingresó en la segunda etapa del partido ante el club cordobés y le alcanzó para ser uno de los mejores jugadores.

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En el mediocampo habrá cambios: Paredes por Ander Herrera (de buen partido ante la T) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte. Sin embargo en la cabeza del DT estaría convencido en mantener a Milton Delgado y Tomás Aranda en el once inicial. La defensa también cambiará por completo para que vuelva la titular: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida le dejarán su lugar a los titulares Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

"Es bueno saber que tenemos recambio importante, eso genera confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos, los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo. En lo que venga iremos viendo cómo hacemos, quiénes se recuperan mejor y quiénes no; eso lo iremos viendo en el día a día", dijo Úbeda sobre la rotación.

El probable 11 de Boca para el debut

De esta manera, el probable equipo de Boca para visitar a la Universidad Católica es: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.