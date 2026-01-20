La neuquina Nahiara Díaz es una de los siete argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno

La zapalina integra la nómina de deportistas albicelestes que competirá en Milano-Cortina desde la segunda semana de febrero.

Son solo siete los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno y una de ellas es neuquina. Se trata de Nahiara Díaz , que forma parte de la delegación que estará compitiendo desde el 6 de febrero en Milano-Cortina, la máxima cita deportiva invernal que se realizará en Italia.

El último lunes la Federación Argentina de Ski y Andinismo confirmó a los siete atletas que representarán al país y se supo que la esquiadora zapalina disputará su segundo Juego Olímpico consecutivo luego de la presencia en Beijing 2022.

Con apenas 22 años, Díaz es integrante estable del Equipo Nacional, combinando regularidad regional con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior, consolidándose como una de las principales figuras femeninas del fondo argentino.

nahiara díaz (3) Foto: Sergio Dovio

Por su parte, Francesca Baruzzi es una de las cuatro representantes de Río Negro. Nacida en Bariloche y perteneciente al Club Andino de esa ciudad, forma parte de la elite internacional en ski alpino.

En la misma disciplina esta Tiziano Gravier (Club Argentino de Ski), líder del ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante, es uno de los argentinos más destacados en deportes de invierno.

Franco Dal Farra, también del Club Andino de Bariloche, tiene mucha experiencia en el ski de fondo y siempre viaja con expectativas de competir en alto nivel, ya que es referente de su categoría.

franco dal farra

Los otros dos de la ciudad lacustre rionegrina son Mateo Sauma (Club Andino), segundo en el ranking sudamericano y con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior, y Agustina Groetzner (Club Andino Bariloche), líder del circuito sudamericano en pruebas de distancia, con presencia en los dos últimos Campeonatos Mundiales y antecedentes olímpicos juveniles en Lausanne 2020.

Nicole Begue tiene 19 años y nació en Estados Unidos, pero logró el permiso para representar a Argentina. Ya compitió en la Copa Europa, Copa del Mundo y Mundiales Junior, lo que le da una interesante proyección.

Las convocatorias para ski alpino y ski de fondo fueron realizadas por la Federación Argentina de Ski y Andinismo, desde donde expresaron que "la nómina responde a criterios deportivos definidos y será elevada al Comité Olímpico Argentino (COA)" como parte del proceso formal de conformación de la delegación nacional.

Agostina Vietti fue cuarta en Andorra y va por más

Le neuquina, nacida en San Martín de los Andes, se ubicó en el cuarto lugar la primera fecha del Freeride World Tour (FWT), realizada días atrás en Baqueiera Beret, Andorra.

De esta manera, seguirá compitiendo del 24 al 29 de enero en el Val Thorens Pro en Francia, ya que logró uno de los seis lugares disponibles para clasificar.

agostina vietti

La deportista de 28 años es la primera argentina que compite en el certamen, donde buscará seguir avanzando.

Además, Agostina también formará parte del Campeonato Mundial de Freeride organizado por la Federación Internacional de Ski, que a partir de 2026 se realizará cada dos años.

En la rama masculina de ese torneo, que se celebrará del 1 al 6 de febrero en Ordino Arcalis de Andorra, habrá otro neuquino: Dante Ginaca compite en snowboard hombres y es de Villa La Angostura.