La pregunta que hizo enojar a Carlos Tévez tras empatar con Argentinos Juniors

Luego de lo que fue el empate sin goles entre Independiente y Argentinos Juniors , Carlos Tévez se sentó en conferencia de prensa para explicar por qué su equipo no logró llevarse los tres puntos. En este contexto, sintió la malicia de un periodista en una pregunta y no temió a la hora de exponer su disgusto.

Independiente tuvo las chances más claras en La Paternal pero no logró concretarlas para sumar de a 3 nuevamente. Sin embargo, el empate extiende el invicto de Carlos Tévez en los 90 minutos como entrenador del Rojo.

Pese a esto, al entrenador se lo vio algo fastidioso ante las situaciones de gol que sus dirigidos no pudieron convertir. Sumado a este malestar, cuando se sentó en conferencia de prensa, un periodista le consultó particularmente por la edad promedio del equipo y el estado físico, algo que al Apache no le gustó para nada y no temió al exponerlo.