La probable formación de la Selección Argentina en la final ante Marruecos
La Sub 20 busca un nuevo título desde las 20 horas, cuando enfrente a su par de Marruecos. Colombia ya se quedó con el tercer puesto.
La Selección Argentina Sub 20 se prepara para disputar la gran final del Mundial ante Marruecos y ya se conoce cuál podría ser el equipo. El duelo será este domingo desde las 20 (hora argentina) en Santiago, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. El equipo dirigido por Diego Placente intentará sumar la séptima estrella en la categoría, en una definición que promete ser intensa frente a una de las revelaciones del torneo.
En la antesala del partido, el entrenador cuenta con Maher Carrizo, ya recuperado de su lesión, aunque aún no tiene asegurado su lugar entre los titulares. El mediocampista disputa un puesto con Ian Subiabre.
Por otro lado, también existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media. Además, Gianluca Prestianni podría retrasar. Este domingo, Argentina y Marruecos se medirán por conquistar el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, desde las 20 (hora argentina).
Estas son las probable formaciones de la Selección Argentina y Marruecos
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado y Tobías Ramírez o Valentino Acuña; Gianluca Prestianni e Ian Subiabre o Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
