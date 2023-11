La Selección Argentina perdió en su debut ante Senegal en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 empezó con el pie izquierdo.

La Selección Argentina Sub 17 perdió con Senegal , campeón de África , por 2 a 1 en el debut en el Mundial de fútbol de la categoría organizado por la FIFA que se desarrolla en Indonesia . Ahora la Albiceleste se volverá a presentar el próximo martes, desde las 9.00 de nuestro país ante Japón , que hoy le ganó a Polonia .

Argentina, especialmente en la etapa inicial, tuvo mayor posesión del balón, contó con más cantidad de pases completados y llegadas, pero los africanos cada vez que se acercaron al arco de Froilán Díaz lastimaron y eso gracias al enorme potencial de Diouf.

El delantero, a los 5 minutos, desbordó por el sector derecho a Ulises Giménez (luego fue reemplazado por Dylan Gorosito) y desde fuera del área sacó un "latigazo" de derecha al palo diestro del arquero estableciendo el 1-0, cuando nada había sucedido.

Amara es rápido, vivo e implacable para definir y lo demostró a los 37 minutos al aprovechar una mala salida de la defensa argentina y definir ante Díaz con un zurdazo, luego de no haber concretado en un primer remate de derecha.

Argentina tuvo como hombre más destacado al delantero de Independiente, Santiago López -el arquero Serigne Diouf le tapó un remate de gol- desbordando por derecha. También se destacó Valentino Acuña, intentando elaborar juego por la izquierda.

Quien no estuvo a la altura fue la promesa de River, Claudio Echeverri, que venía de ser figura y goleador del equipo en el Sudamericano de Ecuador. Esta vez aportó poco, no desequilibró, no fue el referente esperado y tuvo dos tiros libres propicios en el primer tiempo que se fueron muy desviados.

Senegal no fue nada diferente a lo esperado por Argentina: un buen equipo, voluptuoso en cuanto a lo físico, con elementos fuertes, altos y rápidos y con transiciones veloces de defensa al ataque.

Sobre el final llegó el descuento de Ruberto, con un tiro libre que contó con la complicidad del arquero Diouf, y sirvió para ponerle emoción a los últimos instantes del juego. Argentina fue de mayor a menor, en principio recibió los goles y la diferencia resulta justificable, porque a la hora del balance los africanos jugaron mejor y lucieron contundentes.

Síntesis de la Selección Argentina y Senegal

Argentina: Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Gustavo Albarracin, Mariano Gerez, Valentino Acuña; Santiago López, Agustin Ruberto y Claudio Echeverri. DT: Diego Placente.

Senegal: Serigne Diouf; Mamadou Diallo, Fallou Diouf, Boubucar Ba y Ibrahima Diallo; Daouda Diong, Yaya Dieme y Alpha Toure; Amara Diouf, Lamine Sadio e Idrissa Gueye. DT: Serign Saliou Dia.

Goles: PT; 5m. y 37m Amara Diouf (S). ST; Gol en el segundo tiempo: 45m. Ruberto (A).

Cambios: ST; al comenzar Dylan Gorosito por Giménez (A) y Maher Carrizo por Albarracín (A), a los 12m Mamadou Gning por Lamine Sadio (S) y Omar Sall por Idrissa Gueye (S), 25m. Thiago Laplace por Jerez (A), 23m. Pierre Dorival por Ba (S) y Clayton Diandy por Dieme (S), 25m. Fanco Mastrantuono por López (A), 31m. Ian Subiabre por Echeverri (A), 35m. Saliou Faye por Daounda Diong (S).

Arbitro: Atilla Karaoglan (Turquía).

Cancha: Estadio Jarak Harupat, en Bandung.