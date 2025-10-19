La Selección Argentina pierde ante Marruecos

La Sub 20 busca un nuevo título desde las 20 horas, cuando enfrente a su par de Marruecos. Colombia ya se quedó con el tercer puesto.

La Selección Argentina Sub 20 juega este domingo ante Marruecos por la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 . El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente logró tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos.

En semis, se impuso 1-0 el miércoles ante Colombia, y pudo avanzar a la final del certamen, algo que no lograba desde 2007. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia. El equipo nacional disputará la octava final del certamen, y buscará sumar su séptimo título de la categoría.

El inicio del juego fue complicado para la Albiceleste: a los 8 minutos, Marruecos reclamó un penal que, tras una revisión, el árbitro sancionó una falta en el borde del área. El delantero Yassir Zabiri fue el encargado de ejecutarlo y convirtió tras una floja reacción del arquero Santino Barbi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980050611610554475&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Golazo de tiro libre de Zabiri en el comienzo



11' | ARGENTINA 0 - 1 MARRUECOS



Mirá la gran final del #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/3xlotDXIEf — telefe (@telefe) October 19, 2025

En la locura por irse al ataque para igualar el encuentro, un descuido defensivo causó el 2 a 0 en contra. Marruecos desbordó por la banda y Zabiri definió de volea para anotar su doblete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980054651182481588&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado ¡Vamos Argentina, esto sigue!



28' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS



Mirá la gran final del #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/FKoHknDtme — telefe (@telefe) October 19, 2025

Las formaciones de Argentina vs Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.